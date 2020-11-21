Медведев заявил, что не будет вспоминать финал US Open перед матчем с Надалем на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в котором его соперником станет вторая ракетка мира Рафаэль Надаль.

«Буду ли вспоминать прошлогодний финал US Open? Честно говоря, нет. Разве что подумаю над ним в плане тактики, попытаюсь вспомнить какие-то моменты. Тогда я почти выиграл, но не сумел удержать преимущество. Как бы то ни было, впереди новый матч. Прошло уже больше года. Весь теннисный мир знает, кто такой Рафаэль Надаль, но нужно сказать, что все игроки постепенно меняются. Думаю, он изменил некоторые вещи в своей игре, а я — в своей. Исходя из этого каждый новый матч превращается в новую, отдельную историю», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.

Матч россиянина с испанским теннисистом состоится 21 ноября. Итоговый турнир АТР проходит в Лондоне.

Ранее Тарпищев назвал Медведева фаворитом в матче с Надалем.