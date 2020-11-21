Тарпищев считает Медведева фаворитом в матче с Надалем

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне.
Тарпищев считает Медведева фаворитом в матче с Надалем
  • Reuters

«Думаю, покрытие — это не основной фактор. Потому что сейчас очень своеобразные, тяжёлые мячи, не все спортсмены могут справиться. Покрытие усреднённое и никак не быстрое, поэтому для Надаля это комфортно тоже. Думаю, что тут будет больше влиять психология, потому что в условиях пандемии нервная система держит психику у всех по-разному. Ни у кого нет стабильности, и есть существенные перепады в игре, связанные именно с недостаточными тренировками нервной системы. Если абстрагироваться, то я отдал бы предпочтение чуть-чуть Медведеву, потому что в комбинаторике он хорош. Естественное, во многом будет зависеть, как они будут подавать», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Матч Медведева с Надалем состоится 21 ноября. Турнир проходит в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал третью победу на Итоговом турнире ATP.

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