Медведев стал вторым россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев стал вторым россиянином в истории, которому удалось стать победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев стал победителем турнира 2020 года.

Прежде подобное удавалось лишь Николаю Давыденко, выигравшему Итоговый турнир 2009 года, в двух сетах обыграв аргентинца Хуана Мартина дель Потро — 6:3, 6:4.

Всего до финала престижных соревнований доходили трое представителей России: помимо Медведева и Давыденко, которому это удалось дважды, в решающую стадию пробивался Евгений Кафельников.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP.