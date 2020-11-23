Медведев стал вторым россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP

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Даниил Медведев стал вторым россиянином в истории, которому удалось стать победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев стал вторым россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP
  • Reuters

Медведев стал победителем турнира 2020 года.

Прежде подобное удавалось лишь Николаю Давыденко, выигравшему Итоговый турнир 2009 года, в двух сетах обыграв аргентинца Хуана Мартина дель Потро — 6:3, 6:4.

Всего до финала престижных соревнований доходили трое представителей России: помимо Медведева и Давыденко, которому это удалось дважды, в решающую стадию пробивался Евгений Кафельников.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP.

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