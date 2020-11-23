Медведев стал вторым россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP
- Reuters
Медведев стал победителем турнира 2020 года.
Прежде подобное удавалось лишь Николаю Давыденко, выигравшему Итоговый турнир 2009 года, в двух сетах обыграв аргентинца Хуана Мартина дель Потро — 6:3, 6:4.
Всего до финала престижных соревнований доходили трое представителей России: помимо Медведева и Давыденко, которому это удалось дважды, в решающую стадию пробивался Евгений Кафельников.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP.