Медведев обыграл Тима в финале Итогового турнира ATP
Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4 в пользу россиянина.
Для Медведева это девятый выигранный турнир в карьере.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен