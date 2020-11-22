Медведев обыграл Тима в финале Итогового турнира ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4 в пользу россиянина.

Для Медведева это девятый выигранный турнир в карьере.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира.