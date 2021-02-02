Медведев обыграл Шварцмана и принёс России победу над Аргентиной на ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Медведева.

Таким образом, сборная России досрочно одержала победу над Аргентиной — 2:0. В следующей встрече, уже не имеющей турнирного значения, россияне сыграют с аргентинцами в парном разряде.

Следующим соперником сборной России по групповому этапу ATP Cup станет национальная команда Японии.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Пелью в первом матче на ATP Сup.