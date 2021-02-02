Медведев обыграл Шварцмана и принёс России победу над Аргентиной на ATP Cup

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Медведев обыграл Шварцмана и принёс России победу над Аргентиной на ATP Cup
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Медведева.

Таким образом, сборная России досрочно одержала победу над Аргентиной — 2:0. В следующей встрече, уже не имеющей турнирного значения, россияне сыграют с аргентинцами в парном разряде.

Следующим соперником сборной России по групповому этапу ATP Cup станет национальная команда Японии.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Пелью в первом матче на ATP Сup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить