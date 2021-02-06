Мастера камбэков: победы Медведева и Рублёва помогли сборной России выйти в финал ATP Cup

Сборная России взяла верх над командой Германии в полуфинале ATP Cup. Даниил Медведев уступил в первом сете, но взял две последующие партии и в третий раз подряд обыграл Александра Зверева. Андрей Рублёв также в трёх сетах победил Яна-Леннарда Штруффа. В финале россияне встретятся с итальянцами, обыгравшими испанцев.

Наверняка изначально мало кто прогнозировал противостояние России и Германии в полуфинале ATP Cup. Причём сомнению подвергались перспективы не отечественных, а немецких теннисистов, попавших в одну группу с действующими победителями соревнований — сербами. Однако Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф сенсационно взяли верх над Новаком Джоковичем и компанией, заняв их место в плей-офф.

По традиции первыми на корт вышли вторые номера команд. Правда, если Андрей Рублёв имел в активе две победы в одиночном разряде и две — в парном, то Штруфф и вовсе являлся главным добытчиком очков бундестим. В Мельбурне 37-я ракетка планеты успел взять верх сразу над двумя противниками, притом располагающимися значительно выше его в табели о рангах. Сначала он в двух сетах расправился с Милошем Раоничем (15-й номер рейтинга ATP), а затем в трёх — с Душаном Лайовичем (26-й). К этому он присовокупил и триумф в паре против сербов.

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Считать Яна-Леннарда лёгким соперником не приходилось и по другой причине. До настоящего момента он лидировал в личном противостоянии с Рублёвым, дважды обыграв его в трёх встречах. Правда, в последний раз они делили корт в 2018 году. В первом круге турнира в Санкт-Петербурге россиянин проиграл в двух партиях — 4:6, 6:7 (8:6).

После первого сета могло показаться, что матч на ATP Cup также завершится в пользу немца. Штруфф демонстрировал теннис высочайшего уровня, почти не ошибался и великолепно подавал. Он был практически безупречен при попадании первым мячом (14 выигранных из 16 розыгрышей), притом что это удавалось ему крайне часто (73%). Рублёв же смотрелся не так впечатляюще, а в ключевой момент и вовсе занервничал. При счёте 3:3 он допустил сразу две двойные и позволил сопернику сделать брейк, который и предопределил исход партии. Ещё одна упущенная подача уже ничего не решила.

В преддверии российско-германского противостояния один из главных вопросов заключался в том, насколько важную роль сыграет усталость. В отличие от оппонентов, Рублёв и компания завершили выступление на групповом этапе ещё в четверг, вследствие чего имели дополнительный день отдыха. И как стало заметно по ходу второго сета, это стало важным фактором. Штруфф подустал и был уже не настолько стабилен. Процент попадания первым мячом упал до 46%, выходы к сетке стали не такими стремительными, а на задней линии он был заметно слабее. Как итог, четыре проигранных гейма подряд. Причём вторую подачу он и вовсе уступил под ноль.

Спасением для Штруффа вполне мог стать длительный перерыв при счёте 1:5, вызванный обрушившимся на Мельбурн ливнем. Организаторы не успели закрыть крышу, вследствие чего встреча была приостановлена. Однако после возвращения на корт он проиграл ещё одну подачу во втором сете, а затем — три гейма подряд в третьем. С учётом формы Рублёва, догнать его уже не представлялось возможным. Россиянин выиграл все 12 очков при попадании первым мячом и исполнил пять эйсов, а под занавес встречи ещё раз сделал брейк — 3:6, 6:1, 6:2.

«Я давно знаю Штруффа, он один из самых трудолюбивых игроков. Он прогрессирует и прогрессирует, становится всё лучше. Знал, что матч будет сложным. В первом сете я нервничал, а он играл очень хорошо, постоянно атаковал, задавил меня. Я не мог ничего ответить. Во втором сете решил, что с такой игрой матч закончится 3:6, 3:6. Нужно было что-то менять, я стал больше атаковать. Постепенно я начал играть лучше, агрессивнее, лучше двигаться. Вот что изменилось», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

По схожему сценарию развивалась и встреча между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым, с той лишь разницей что получилась она гораздо более драматичной и продолжительной. Если Рублёв управился со Штруффом за 82 минуты, то его соотечественнику пришлось провести на корте два с половиной часа. Четвёртая ракетка мира смазал начало и сходу проиграл три гейма подряд, впоследствии отдав и сет. Не сказать, чтобы немец сильно переигрывал россиянина, но в ключевые моменты оказывался немного лучше.

По аналогии со Штруффом, во втором сете Зверев заметно сбавил. Упал процент не только первой подачи (56% вместо 68%), но и выигранных на ней очков (64% вместо 74%). Безусловно, одной из причин стали проблемы со спиной, из-за чего Александру пришлось взять медицинский тайм-аут при счёте 3:4. К этому моменту он уже позволил Медведеву сделать брейк, но оформил обратный в следующем гейме.

В концовке сета было отчётливо заметно, что травма спины не даёт немцу работать в полную силу. Удары давались ему с большим трудом и вызывали дискомфорт. Часть из них он откровенно сорвал, не сумев подстроиться под мяч. Этим воспользовался Медведев, взявший ещё одну подачу противника и сравнявший счёт по партиям.

В перерыве между сетами Зверев взял ещё один медицинский тайм-аут, плоды которого оказались гораздо заметнее. Немец стал подвижнее, что позволило ему навязать борьбу Медведеву. Третья партия получилась самой напряжённой и продлилась без малого час. Теннисисты не только уверенно подавали, но и были практически безупречны при попадании первым мячом. Процент выигранных розыгрышей составил более 84%.

Соперники уверенно брали подачи вплоть до счёта 5:5, лишь раз позволив визави взять более двух очков на приёме. Но в ключевой момент у Зверева закончились силы. За весь гейм он лишь раз сходу попал в квадрат, при этом допустив сразу две двойные ошибки. Вторая случилась на двойном брейке и вызвала гнев немца, в сердцах сломавшего ракетку.

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Однако заключительный гейм не стал лёгким для четвёртой ракетки мира. Он затянулся на 11 минут, в ходе которых у Зверева было пять шансов довести дело до тай-брейка, а самому Медведеву потребовалось четыре матчбола, чтобы установить окончательный счёт. В конце концов, Даниил одержал третью подряд победу над Александром и вывел сборную России в финал ATP Cup — 3:6, 6:3, 7:5.

«Безумный матч. Рад одержать победу, хотя многое мне и не понравилось. Но важнее всего то, что я принёс очко команде… Сначала его травма мне помогла, потому что он начал медленнее двигаться и подавать. Мне удалось реализовать возможность и перевести матч в третий сет. Думаю, если бы в начале третьего мне чуть больше повезло, или если бы я играл чуть лучше, я мог бы получить преимущество и выиграть легче. Но потом он, может быть, принял обезболивающее или просто разыгрался, и матч стал тяжёлым. Мне пришлось бороться до конца», — заявил Медведев.

Как и по ходу противостояний с Аргентиной и Японией, парный матч стал формальностью. Евгений Донской и Аслан Карацев вновь не смогли навязать борьбу оппонентам и проиграли вторую встречу подряд на турнире. Штруфф и Кевин Кравиц выиграли в двух партиях — 6:3, 7:6 (2), благодаря чему сумели размочить счёт в серии. Что касается сборной России, то в финале её ждёт команда Италии, легко расправившаяся с Испанией в отсутствие Рафаэля Надаля.