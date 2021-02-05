Медведев: хочется, чтобы соперников устрашали пятисетовые матчи со мной

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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта на первом в сезоне турнире Большого шлема — Australian Open.
Медведев: хочется, чтобы соперников устрашали пятисетовые матчи со мной
  • Reuters

«Большой шлем — более сложная задача, чем Итоговый турнир. Ведь здесь будет пятисетовый формат. Каждый из топ-3 — настоящая машина в плане физики, это известно всем. Надеюсь, что я смогу оказаться среди них. Хочется, чтобы других устрашали пятисетовые матчи со мной. Думаю, что с этими ребятами играть по пять сетов страшно. Потрясающе, что удалось обыграть их в Лондоне. Каждая победа над ними, особенно на турнире Большого шлема, будет очень полезна в будущем. Ведь с каждым успехом становишься всё ближе к их уровню», — приводит слова Медведева пресс-служба Australian Open.

Первым соперником россиянина на Australian Open станет канадец Вашек Поспишил.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка основной сетки Australian Open в мужском одиночном разряде.

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