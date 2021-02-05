Определился соперник Медведева в первом круге Australian Open

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Организаторы первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open — провели жеребьёвку основной сетки турнира в мужском одиночном разряде.
Определился соперник Медведева в первом круге Australian Open
  • © REUTERS/Jaimi Joy

В первом круге турнира первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом. Соперником Андрея Рублёва станет немец Янник Ханфман, Карена Хачанова — австралиец Александар Вукич, Аслана Карацева — итальянец Джанлука Маджеро, а Романа Сафиуллина — белорус Илья Ивашко.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует на Australian Open матчем с французом Жереми Шарди, а вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль — игрой с сербом Ласло Джере.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что трое участников Australian Open продолжают находиться на карантине из-за коронавируса.

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