Определился соперник Медведева в первом круге Australian Open
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В первом круге турнира первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом. Соперником Андрея Рублёва станет немец Янник Ханфман, Карена Хачанова — австралиец Александар Вукич, Аслана Карацева — итальянец Джанлука Маджеро, а Романа Сафиуллина — белорус Илья Ивашко.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует на Australian Open матчем с французом Жереми Шарди, а вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль — игрой с сербом Ласло Джере.
Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.
Ранее сообщалось, что трое участников Australian Open продолжают находиться на карантине из-за коронавируса.