Определился соперник Медведева в первом круге Australian Open

Организаторы первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open — провели жеребьёвку основной сетки турнира в мужском одиночном разряде.

В первом круге турнира первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом. Соперником Андрея Рублёва станет немец Янник Ханфман, Карена Хачанова — австралиец Александар Вукич, Аслана Карацева — итальянец Джанлука Маджеро, а Романа Сафиуллина — белорус Илья Ивашко.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует на Australian Open матчем с французом Жереми Шарди, а вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль — игрой с сербом Ласло Джере.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что трое участников Australian Open продолжают находиться на карантине из-за коронавируса.