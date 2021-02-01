СМИ: Трое участников Australian Open продолжают находиться на карантине из-за коронавируса
- Reuters
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Об этом сообщает Reuters. Имена теннисистов не разглашаются. Известно, что в их числе 67-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса.
При этом более 1 тыс. участников, среди которых игроки, тренеры и официальные лица, были сняты с 14-дневного карантина и начали полноценную подготовку к турниру.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
Ранее Зверев подверг критике организаторов Australian Open из-за условий карантина.