СМИ: Трое участников Australian Open продолжают находиться на карантине из-за коронавируса

Трое участников Australian Open остаются на карантине из-за подозрения на инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters. Имена теннисистов не разглашаются. Известно, что в их числе 67-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса.

При этом более 1 тыс. участников, среди которых игроки, тренеры и официальные лица, были сняты с 14-дневного карантина и начали полноценную подготовку к турниру.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Ранее Зверев подверг критике организаторов Australian Open из-за условий карантина.