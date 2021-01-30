Зверев подверг критике организаторов Australian Open из-за условий карантина

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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал тот факт, что ведущие игроки получили более комфортные условия в изоляции для подготовки к турниру Большого шлема Australian Open.
Зверев подверг критике организаторов Australian Open из-за условий карантина
  • Reuters

«Думаю, что, возможно, единственная настоящая ошибка, которая произошла, — это тема с Аделаидой для топ-игроков. Поскольку у них действительно было больше времени для тренировок, у них действительно было больше свободы. Но, с другой стороны, карантин и перелёты — мы должны это принять», — цитирует Зверева Reuters.

При этом он подчеркнул, что Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера будет сложно обыграть в любом случае, а на условия сложно жаловаться, так как в Австралии практически нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией и в стране пытаются полностью исключить возможность распространения COVID-19.

Открытый чемпионат Австралии начнётся 8 февраля и продлится до 21 февраля. Соревнования пройдут в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская пропустит Australian Open из-за отстранения за допинг.

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