Сборная Германии победила Сербию и стала соперником России в полуфинале ATP Cup

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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Сербии в матче второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Сборная Германии победила Сербию и стала соперником России в полуфинале ATP Cup
  • Reuters

Противостояние команд завершилось со счётом 2:1 в пользу немцев.

В одиночном разряде Новак Джокович победил Александра Зверева (6:7, 6:2, 7:5), а Ян-Леннард Штруфф взял верх над Душаном Лайовичем (3:6, 6:3, 6:4). В парном разряде Штруфф и Зверев победили Джоковича и Николу Чачича (7:6, 5:7, 10:7) и принесли своей команде победу.

Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал, где сыграет с командой России. В параллельном полуфинале встретятся сборные Италии и Испании.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Андерсона и вышел в 1/4 финала турнира ATP в Мельбурне.

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