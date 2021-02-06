Сборная России сыграет с Италией в финале ATP Cup

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Сборная Италии обыграла национальную команду Испании в полуфинальном матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).
Сборная России сыграет с Италией в финале ATP Cup
  • © REUTERS/Jaimi Joy

В первой встрече Фабио Фоньини за 2 часа 19 минут одолел Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:2, 1:6, 6:4 и вывел Италию вперёд. Во втором матче Маттео Берреттини за 1 час 20 минут победил Роберто Баутисту-Агута — 6:3, 7:5. Таким образом, итальянцы вышли в финал турнира, где встретятся с командой России.

Финал ATP Cup пройдёт 7 февраля. 

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев одолел Александра Зверева и вывел сборную России в финал ATP Cup.

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