Не уступив ни сета: как Медведев, Рублёв и Хачанов вышли в третий круг Australian Open

Лидеры российского мужского тенниса не уступили ни сета и уверенно преодолели барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии. Даниил Медведев выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны. Андрей Рублёв справился со своим бывшим партнёром по тренировкам Тиаго Монтейро. А Карен Хачанов взял верх над Ричардасом Беранкисом и повторил своё лучшее достижение на Australian Open. У женщин в следующий раунд пробилась Екатерина Александрова, а Светлана Кузнецова завершила выступление на первом турнире Большого шлема в сезоне.

Российские теннисисты продолжают продвигаться по сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвёртый день соревнований Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов не испытали особых проблем и уверенно шагнули в третий круг. На этот раз обошлось без изнурительных многочасовых противостояний, а все трое решили вопросы о победителе за минимально отведённое количество партий.

После первого раунда наиболее шатким казалось положение Карена Хачанова. К неожиданности многих, тот испытал серьёзные проблемы в дуэли с Александром Вукичем и с трудом пробился во второй круг. Учитывая тот факт, что на этот раз ему предстояло встретиться с 73-й, а не со 196-й ракеткой мира, его перспективы вполне могли вызывать опасения.

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Особенно с учётом того, что ранее россиянин дважды прекращал выступления на данной стадии соревнований, а также не мог похвастаться положительным балансом в противостоянии с будущим оппонентом. Он дважды делил корт с Ричардасом Беранкисом и лишь однажды взял верх — на турнире в Монпелье в 2018 году.

Уже в дебюте Хачанов продемонстрировал, что не только восстановился после поединка с австралийцем, но и провёл работу над ошибками. За весь матч точность попадания первым мячом ни разу не опустилась ниже 63%, но самым важным аспектом стало уменьшение числа невынужденных ошибок. Если Вукичу он «подарил» аж 50 розыгрышей, то в этот раз ограничился лишь 21. При этом количество активно выигранных мячей осталось примерно на том же уровне (33 — 31) — и это с учётом того, что на этот раз Карен провёл на корте на один сет меньше.

Кроме того, россиянин отменно выглядел на подаче, причём по итогам трёх сетов процент выигранных на второй подаче мячей оказался даже выше, чем на первой — 77% против 76%. Неудивительно, что Хачанов позволил Беранкису заработать всего два брейк-пойнта, а реализовать не дал ни одного. При этом сам Карен 14 раз имел шанс взять гейм на приёме и четырежды преуспел.

В итоге Хачанов взял две подачи соперника в первой партии и по одной во второй и третьей, и этого хватило для победы — 6:2, 6:4, 6:4. Карен не только вышел вперёд в очной серии с литовцем, но и в третий раз подряд преодолел барьер второго круга Australian Open. Помешать ему впервые выйти в четвёртый попытается Маттео Берреттини.

Чуть тяжелее пришлось Андрею Рублёву. Он также не уступил ни одного гейма на своей подаче Тиаго Монтейро, но и на приёме преуспел лишь дважды. Именно по этой причине третья партия докатилась до тай-брейка, по ходу которого россиянин был в шаге от поражения. Однако восьмая ракетка планеты сумел отыграть сет-бол, а спустя пять розыгрышей отпраздновал победу.

При этом в успех Монтейро изначально верилось с трудом. До настоящего момента он выиграл лишь одну из трёх встреч на Australian Open, а в противостоянии с оппонентами из топ-10 регулярно терпел поражения. В 18 матчах он взял верх лишь семь раз, причём никогда не обыгрывал представителей России из топ-10.

В отчётном матче Рублёв также запомнился очень качественной игрой как на первом (83% выигранных розыгрышей), так и на втором мячах (74%), при этом исполнив сразу 16 эйсов. Всё это смотрится ещё эффектнее с учётом того, что за всю встречу Андрей не допустил ни одной двойной ошибки. Единственным минусом стало большое количество невынужденных, по которым он даже превзошёл Монтейро (37:35), но и это не помешало ему взять верх — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

«Определённо, матч был непростым. Я уже довольно давно знаю Тиаго. Мы несколько раз вместе тренировались, сыграли один матч (и я проиграл), поэтому знал, что это будет тяжёлая, изматывающая встреча. Очень рад, что смог победить в трёх сетах. Посмотрим, что ждёт меня впереди. Слава богу, пока мне не пришлось играть действительно долгие матчи, поэтому физически я чувствую себя отлично. В полной боевой готовности к следующим раундам!» — прокомментировал успех Рублёв, который в третьем раунде сыграет с Фелисиано Лопесом.

Ещё быстрее со своей задачей справился Медведев, таким образом отпраздновавший свой 25-й день рождения. Четвёртая ракетка мира за 106 минут разобрался с Роберто Карбальесом-Баэной. При этом серьёзное сопротивление оппонент оказал только во второй партии, затянувшейся почти на час и чуть было не дошедшей до тай-брейка. Но в ключевой момент испанец допустил двойную и невынужденную ошибки, всухую уступив гейм. Итог — 6:2, 7:5, 6:1 в пользу россиянина.

«Я набрал обороты и чувствую, что способен на многое. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Пока что у меня получается, надеюсь, что так будет и дальше. На турнире нет времени праздновать день рождения. Получил подарки от жены, но уже готовлюсь к следующему матчу», — сказал Медведев.

В целом Медведев был на голову выше Карбальеса-Баэны во всех ключевых аспектах. Особенно колоссальной оказалась разница в игре на первой подаче. Если россиянин взял 86% розыгрышей, то испанец — лишь 48%. Тем не менее однозначно занести эту встречу в актив Даниил не может. Причина — 29 невынужденных ошибок и два допущенных брейка. В противостоянии с 28-м сеянным Филиппом Крайиновичем это вполне может сыграть с ним злую шутку и стоить многих нервов.

Также в рамках четвёртого дня соревнований свой матч второго круга проводил Роман Сафиуллин. Триумфатору юниорского Australian Open потребовалось шесть лет, чтобы попасть в основную сетку взрослого турнира, в котором он сразу дошёл до второго круга. В первом он без особых проблем одолел 110-ю ракетку мира Илью Ивашко.

В противостоянии с занимающим 69-ю строчку в рейтинге ATP Кэмероном Норри поначалу всё тоже складывалось благоприятно. Россиянин сделал два брейка и уверенно взял первый сет, но уже по ходу второго занервничал. Количество невынужденных ошибок выросло более чем вдвое (с 8 до 18), а при счёте 5:6 он впервые в матче не смог подать вторым мячом. Британец воспользовался этим и выровнял положение.

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В третьей партии тенденция сохранилась. Сафиуллин неуверенно смотрелся на подаче, допускал много оплошностей, а на приёме выиграл лишь 13 очков из 37. Правда, даже это не помешало ему заработать пять брейк-пойнтов и реализовать один из них в самом начале партии. Правда, впоследствии он проиграл четыре гейма подряд и уже не смог исправить ситуацию. Вызванный дождём перерыв помог Роману успокоиться и довести дело до тай-брейка в четвёртом сете, но на большее его не хватило — 6:3, 5:7, 3:6, 6:7 (3:7).

Тем временем в женском одиночном разряде Россия лишилась ещё одной представительницы. Светлана Кузнецова не смогла справиться с Белиндой Бенчич и второй раз подряд вылетела на стадии второго круга. Примечательно, что взять верх 12-й ракетке мира не помешали 11 двойных ошибок и 52 невынужденных. Россиянка практически не уступала сопернице в ключевых показателях, но в решающие моменты была чуть менее удачлива — 5:7, 6:2, 4:6.

Екатерина Александрова, наоборот, сумела сломить сопротивление Барборы Крейчиковой и второй раз в карьере пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Россиянка действовала в яркой, атакующей манере, что подтверждает статистика активно выигранных розыгрышей (33:14). При том, что она так и не смогла найти свою подачу, а первым мячом попадала лишь в 43% случаев. Правда, в следующем раунде этого может не хватить для победы, ведь ей предстоит помериться силами с первой ракеткой мира и хозяйкой кортов — Эшли Барти.