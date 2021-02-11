Тарпищев назвал Медведева и Рублёва фаворитами Australian Open

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Тарпищев назвал Медведева и Рублёва фаворитами Australian Open
  • Reuters

«О фаворитах говорить рано, но Медведев и Рублёв являются одними из них. Надеемся на лучшее, но впереди много матчей», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Также президент ФТР отреагировал на выход Карена Хачанова в третий круг Australian Open.

«Так и должно быть, это нормально. Это закономерная победа», — добавил он.

В третьем круге Хачанов встретится с итальянским теннисистом Маттео Берретини.

Ранее Рублёв обыграл Монтейро в матче второго круга Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить