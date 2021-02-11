Тарпищев назвал Медведева и Рублёва фаворитами Australian Open
- Reuters
«О фаворитах говорить рано, но Медведев и Рублёв являются одними из них. Надеемся на лучшее, но впереди много матчей», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
Также президент ФТР отреагировал на выход Карена Хачанова в третий круг Australian Open.
«Так и должно быть, это нормально. Это закономерная победа», — добавил он.
В третьем круге Хачанов встретится с итальянским теннисистом Маттео Берретини.
Ранее Рублёв обыграл Монтейро в матче второго круга Australian Open.