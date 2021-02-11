Тарпищев назвал Медведева и Рублёва фаворитами Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«О фаворитах говорить рано, но Медведев и Рублёв являются одними из них. Надеемся на лучшее, но впереди много матчей», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Также президент ФТР отреагировал на выход Карена Хачанова в третий круг Australian Open.

«Так и должно быть, это нормально. Это закономерная победа», — добавил он.

В третьем круге Хачанов встретится с итальянским теннисистом Маттео Берретини.

Ранее Рублёв обыграл Монтейро в матче второго круга Australian Open.