Матч Сафиуллина на Australian Open прерван из-за дождя
- Reuters
За право выйти в третий круг Роман поборется с Кэмероном Норри из Великобритании. На момент остановки встречи россиянин проигрывал по сетам: счёт в матче был 6:3, 5:7, 3:6, 1:1. В настоящий момент нет информации относительно времени возобновления матча.
Победитель матча Сафиуллин — Норри встретится с триумфатором встречи Майкл Ммо — Рафаэль Надаль.
Ранее первая ракетка России Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от матча с Эшли Барти на Australian Open.