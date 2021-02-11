Матч Сафиуллина на Australian Open прерван из-за дождя

Поединок второго круга Australian Open с участием российского теннисиста Романа Сафиуллина был прерван из-за дождя.

За право выйти в третий круг Роман поборется с Кэмероном Норри из Великобритании. На момент остановки встречи россиянин проигрывал по сетам: счёт в матче был 6:3, 5:7, 3:6, 1:1. В настоящий момент нет информации относительно времени возобновления матча.

Победитель матча Сафиуллин — Норри встретится с триумфатором встречи Майкл Ммо — Рафаэль Надаль.

Ранее первая ракетка России Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от матча с Эшли Барти на Australian Open.