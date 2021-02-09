Уверенное начало: Медведев, Рублёв и Хачанов с побед стартовали на Australian Open

Ведущие российские теннисисты с побед стартовали на Открытом чемпионате Австралии. Даниил Медведев одолел Вашека Поспишила, продлив победную серию в туре до 15-й матчей подряд. Андрей Рублёв уверенно разобрался с Янником Ханфманном и сделал первый шаг к возможной встрече с соотечественником в четвертьфинале, а Карену Хачанову потребовалось более трёх часов, чтобы сломить сопротивление 196-й ракетки планеты Александара Вукича.

Лидеры сборной России в мужском одиночном разряде уверенно начали выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов преодолели барьер первого круга, суммарно отдав оппонентам лишь один сет. При этом триумфаторы ATP Cup выиграли свои матчи всухую, не взяв всего 18 геймов, и продлили свои победные серии в 2021 году.

Несмотря на то что Хачанова посеяли в Мельбурне ниже соотечественников, ему в результате жеребьёвки достался слабейший соперник, исходя из положения в рейтинге. До настоящего момента главным достижением Александара Вукича в карьере оставалась победа на турнире серии «Фьючерс» в американском Шампейне, а нынешний Australian Open стал для него лишь вторым турниром Большого шлема в карьере. В 2020-м он пробился в основной раунд «Ролан Гаррос» через квалификацию, но в первом же круге уступил Педро Мартинесу Портеро.

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На этот раз он выступил гораздо лучше и навязал борьбу 20-й ракетке планеты, сумев даже выиграть второй сет на тай-брейке. Залогом успеха стала подача. Австралиец часто попадал первым мячом (73%) и в этом случае действовал на элитном уровне. Как итог — семь эйсов и 21 выигранный розыгрыш из 24.

К тому моменту, как Вукич провёл лучший отрезок в отчётной встрече, он уже успел проиграть первый сет. Однако успех позволил ему воспрянуть духом и довести игру до тай-брейка в третьем. В определённый момент он даже вёл со счётом 5:2 по геймам и дважды подавал на партию, но не сумел заработать ни одного сетбола. В ключевой момент австралиец дрогнул и в двух геймах на подаче допустил суммарно шесть невынужденных ошибок, а также двойную на брейк-пойнте.

Хачанов почувствовал, что соперник занервничал и начал провоцировать того на ошибку. В итоге за третий сет сам австралиец помог россиянину выиграть 23 розыгрыша, чем и предопределил исход поединка. Нельзя сказать, что Карен играл заметно лучше. Он подавал не так стабильно, как Александар, брал меньше очков на первом мяче и в целом заметно уступил по числу активно выигранных розыгрышей (6:13). Но даже этого хватило, чтобы уверенно победить на тай-брейке и выйти вперёд.

Четвёртый сет прошёл под диктовку Хачанова. Он почувствовал уверенность, стал попадать первым мячом под 60% и острее смотреться на приёме. У него было семь брейк-пойнтов, причём достаточно было реализовать всего один из них. Партия получилась затяжной и продлилась почти час, но всё же завершилась в пользу Карена, как и весь матч — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. В следующем раунде россиянина ждёт встреча с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Рублёву в соперники достался Янник Ханфманн. Как и Вукич, он также не забирался дальше первого раунда на турнирах Большого шлема, зато в рейтинге ATP находился ближе к первой сотне, чем ко второй (102 — 196). Однако навязать борьбу набравшему отличную форму россиянину ему оказалось не по силам. И это несмотря на смазанный дебют в исполнении Андрея, с ходу уступившего под ноль собственную подачу.

Рублёв уже успел приучить своих поклонников к тому, что много ошибается на старте и находит свой ритм по ходу встречи. Не стал отходить от традиции он и в этот раз. Однако впоследствии россиянин ни в одном из сетов не позволил проценту попадания первым мячом упасть ниже 65%, максимально затруднив Ханфманну игру на приёме. Вопреки этому, немец заработал ещё три брейка, но не реализовал ни один из них. При этом сам россиянин пять раз брал его подачу — трижды в первом и ещё по одному разу в каждом из последующих сетов — 6:3, 6:3, 6:4.

Помимо уверенной игры на подаче, во многом обусловленной 17 эйсами, к позитивным моментам можно отнести положительный баланс между активно выигранными мячами и невынужденными ошибками (35:26), а также 44% успешных розыгрышей на приёме. Если Рублёв сумеет выступить на таком же уровне и во втором круге, то наверняка справится с бразильцем Тиаго Монтейро.

«Не знаю, был ли это лучший теннис, который я демонстрировал в своей карьере, но сейчас я определённо показываю высокий уровень, равно как делал это и на ATP Cup. И я очень рад, что выигрываю матч за матчем, — сказал Рублёв сразу после встречи. — Мы встречались друг с другом впервые, и поначалу мне было немного сложно. Но это нормально, я был очень рад, что смог контролировать ход игры практически с самого начала. В конечном итоге, делал это именно я. Очень рад, что смог уверенно закончить матч в трёх сетах».

Самый серьёзный соперник на старте Australian Open достался действующему победителю Итогового турнира ATP. Уже в первом раунде Медведеву пришлось встретиться с представителем топ-65 рейтинга — Вашеком Поспишилом. Триумфатор Уимблдона в парном разряде не только мог похвастаться неплохими достижениям на мейджорах (третий круг Australian Open, четвёртый — US Open, четвертьфинал Уимблдона), но также имел за плечами успешный опыт в противостояниях с Даниилом. В 2020 году теннисисты пересеклись на соревнованиях в Роттердаме, и канадец уверенно взял верх — 6:4, 6:3.

На этот раз всё сложилось иначе. Медведев уверенно действовал на собственной подаче и практически не допускал неточностей по ходу розыгрышей. За весь матч он совершил всего 13 невынужденных ошибок — на 30 меньше, чем у Поспишила. При этом на приёме он был хорош и регулярно наказывал соперника за малейшие послабления. Даниил выиграл 18 из 33 очков на приёме второго мяча и реализовал пять брейк-пойнтов.

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Канадец играл чересчур предсказуемо, более половины розыгрышей завершая выходом к сетке. Временами это приносило успех, но не так часто. Медведев быстро приспособился к прямолинейной манере Поспишила и регулярно наказывал его эффектными обводящими. Всего Вашек выиграл 28 из 43 очков с лёта, но в остальных компонентах был менее удачлив.

Медведев уверенно взял верх со счётом 6:2, 6:2, 6:4 и не только пробился во второй раунд, но и продлил свою беспроигрышную серию в туре до 15-ти матчей. Никогда прежде в профессиональной карьере россиянину не удавалось ничего подобного. В последний раз он уступал 30 октября 2020-го в четвертьфинале турнира в Вене. Тогда его обидчиком стал Кевин Андерсон. Повторить достижение южноафриканца постарается 27-летний испанец Роберто Карбальес Баэна.

«Хорошо, что мы не проиграли ни одного матча на Кубке АТР, но, с другой стороны, мы закончили в воскресенье — много сложных матчей с соперниками из топ-10. Так что я не знал, как я сегодня буду чувствовать себя физически. Рад, что мне удалось быстро закончить матч. Чувствую себя хорошо, давайте посмотрим, как будет дальше... Вашек может показывать очень хороший теннис. Он сказал мне после матча, что у него была не лучшая подготовка... Он повредил спину и и в течение нескольких дней не тренировался... Когда ты не играешь в течение трёх недель, сложно показать свой лучший теннис, так что в этом мне повезло, но я знал, что должен выиграть этот матч, потому что это моя работа», — цитирует Медведева сайт Australian Open.

В женском разряде россиянки также выступили успешно, выиграв три встречи из четырёх. Неудача постигла лишь Маргариту Гаспарян. В первом круге ей досталась 14-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса. В итоге борьба была зафиксирована лишь в первом сете — 4:6, 0:6.

Её соотечественницам повезло значительно больше. Светлана Кузнецова в двух партиях расправилась с Барборой Стрыцовой, а Екатерина Александрова — с Мартиной Тревизан. Однако главным ньюсмейкером стала Людмила Самсонова. 130-я ракетка мира сотворила сенсацию и оказалась сильнее Паулы Бадосы Хиберт, входящей в число семидесяти лучших теннисисток планеты. Два первых сета завершились на тай-брейке, а по ходу третьего россиянка сначала не позволила испанке подать на матч, а в ключевой момент сделала ещё один брейк и впервые в карьере вышла во второй круг турнира Большого шлема — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5.