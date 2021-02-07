«Русский дух присутствовал на 100 процентов»: как отреагировали на победу Медведева и Рублёва в ATP Сup

Победа на ATP Cup стала настоящим достижением для сборной России. Об этом после уверенной победы в финале над Италией заявил Даниил Медведев. Он также объяснил свой жест, показанный после окончания матча с Маттео Берреттини. В свою очередь, Андрей Рублёв признался, что остался доволен собственной игрой на турнире. Между тем президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что не сомневался в победе россиян, а известный тренер Владимир Камельзон предположил, что отечественные теннисисты в состоянии побороться за самые высокие места и на Australian Open.

«Медведев и Рублёв добрались до такого уровня, который скоро перейдёт все границы»

Сборная России в преддверии Australian Open одержала победу в ATP Сup. Даниил Медведев и Андрей Рублёв не отдали ни гейма соответственно Маттео Берреттини и Фабио Фоньини и решили судьбу противостояния в одиночном разряде.

Первым верх над соперником взял Рублёв, который отдал оппоненту лишь три гейма — 6:1, 6:2. Не помешала Андрею взять верх даже неудачная статистика очных встреч.

«Играл очень хорошо всю неделю с первого матча и просто выходил на площадку, думая, что мне нужно бороться за каждый мяч. До этого встречался с Фабио шесть раз и несколько раз проигрывал в очень сложных матчах, очень тяжёлых. Знал, что счёт не имеет значения, у него всегда есть шанс. Фабио всегда знает, как отыграться, поэтому старался продолжать играть, независимо от счёта. В конце концов, очень доволен своей игрой и тем, как всё сегодня сложилось», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Медведев потратил на победу над Берреттини чуть больше сил, но всё равно не оставил ему шансов — 6:4, 6:2. После окончания матча он поблагодарил команду и порадовался тому, что они с Рублёвым ни разу не проиграли в рамках турнира. Кроме того он одержал 14-ю победу подряд и десятую в противостоянии с теннисистами из топ-10 ATP.

«Это большое достижение. Да, провести 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть — такое значительно придаёт уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на данном уровне. Это помогает выстоять в следующий раз», — отметил Медведев.

Также Даниил запомнился необычным празднованием после победы над Фоньини. Россиянин поклонился трибунам.

«Так иногда делал Марио Гомес, когда играл в «Баварии». Он тогда был моим любимым футболистом. Иногда он тоже не праздновал свои голы… Мне это очень нравилось, и я пытался за ним повторять. Не думаю, что у меня получалось, но вышло забавно», — объяснила четвёртая ракетка мира.

В свою очередь тренер сборной России Игорь Куницын отметил, что победа на ATP Сup поможет отечественным теннисистам в отличном настроении подойти к главному старту зимы — Australian Open.

«Это и хорошие призовые, и рейтинговые очки. Плюс, каждый решает ещё и свои задачи: Медведев ведёт борьбу за лидерство в рейтинге, Рублеву надо закрепиться в восьмёрке и подойти к пятёрке», — приводит слова специалиста ТАСС.

А капитан сборной России на ATP Cup Евгений Донской признался, что для него подобная роль стала настоящей честью, особенно учитывая итоговую победу.

«Больше рад за ребят, поскольку они доходят до такого уровня, который скоро перейдёт все границы, показывают невероятный теннис. Рад настолько, насколько только можно. Просто желаю им играть в основной сетке Australian Open также, как они играли сегодня», — приводит слова Донского пресс-служба ATP.

Прокомментировал триумф сборной и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он отметил тот факт, что команда едва ли не впервые подходила к турниру в качестве фаворита. Функционер также признался: в преддверии финала у него уже не было сомнений в победе.

«Так и вышло: мы доминировали и не дали шанса итальянцам, вариантов у них не было. За весь матч соперники заработали всего два брейк-пойнта», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Что касается грядущего Australian Open, то глава ФТР считает: наиболее опасными для россиян станут первые два круга турнира.

«Это такое соревнование, на котором две недели нужно оставаться в форме. К тому же у Медведева объективно неудачный жребий в стартовом матче. Если они достаточно легко проскочат первые два круга, то, конечно же, мы вправе ждать итоговой победы», — добавил Тарпищев.

«У Медведева есть всё, чтобы взять титул. Рублёв тоже у многих попьёт кровь»

Остались довольны выступлением россиян на ATP Сup и эксперты. Так, экс-пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе призналась, что ожидала от них выхода в финал, но не могла представить, что они настолько легко разберутся с соперниками.

«Ребята выиграли без проблем, хотя ожидалась борьба, поскольку итальянцы очень непредсказуемые. Берреттини очень хорошо выглядел на турнире, Фоньини то лучше, то хуже, но он всё равно парень непредсказуемый», — приводит слова Чакветадзе «Спорт-Экспресс».

Также она предположила, кто из россиян окажется сильнее, если Рублёв и Медведев встретятся на Australian Open. Их противостояние может состояться уже в четвёртом круге, поскольку оба попали в одну половину сетки.

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«Сейчас как раз отмечают, что Рублёв слишком легко выигрывал, но определённые сложности могут возникнуть, потому что турнир очень ответственный. Если Медведев схлестнется с Андреем, то больше шансов у Даниила. Он выше по рейтингу, по игре. По личным встречам преимущество также на стороне Медведева. Но по ходу турнира всё может измениться: форму можно как потерять, так и приобрести. Предугадывать такие вещи — неблагодарное дело», — добавила Чакветадзе.

В свою очередь другой известный комментатор Александр Метревели, напротив, призвал не придавать победе России над Италией слишком большое значение. По его словам, соперник привёз на турнир «второй-третий» состав.

«Разнос, конечно, был. Большую роль в таком соревновании играли ростеры команд. У нас был основной, у итальянцев — нет. Организация турнира, подготовка спортсменов оказались смазаны из-за карантина. Наверняка, каждый оценил для себя подготовку к Australian Open. Кто-то был заявлен на ATP Cup, кто-то играл в мелких турнирах. Конечно, здорово выиграть кубок, это не умаляет достоинств российской команды. Но хотелось бы, чтобы составы соперников были посильнее, и тогда можно было бы реально оценить силы», — заявил Метревели в интервью Sport24.

В свою очередь полуфиналист «Ролан Гаррос» и известный тренер Андрей Чесноков объяснил причины побед россиян над итальянцами в финале. По его мнению, Рублёв оказался намного быстрее Фоньини, а Берреттини попросту подошёл к турниру не в лучшей физической форме.

«Вы видели его живот? С таким он может обыгрывать игроков сотых, пятидесятых, даже, может быть, десятых. Но, когда играешь против Медведева, нужно находиться не только в хорошей форме и иметь «бомбовые» удары, но и двигаться влево и вправо. С Медведевым надо двигаться особенно легко. Ребята сейчас находятся в очень хорошей форме и могут достаточно далеко пройти по сетке Australian Open. Но нужно задать себе вопрос: «Где я больше хочу победить? Выиграть ATP Cup или как можно дальше пройти по сетке Открытого чемпионата Австралии?» — отметил Чесноков.

В свою очередь другой известный специалист Борис Собкин затруднился дать прогноз на выступление Рублёва и Медведева на Открытом чемпионате Австралии. Он подчеркнул, что хотя на ATP Cup они и выглядели достойно, уровень сопротивления на Турнире Большого шлема будет совсем иным.

«Это вершина. Ничего рядом не стоит. Нервное напряжение будет совсем другим. Нам остаётся только болеть за ребят. Но, в любом случае, они молодцы. Уровень тенниса очень приличный и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Особенно если учитывать тот факт, что Даня хорошо играет именно серийно. Он ловит уверенность от побед, которая позволяет ему хорошо действовать несмотря на усталость», — приводит слова Собкина «Чемпионат».

В свою очередь, член правления ФТР Владимир Камельзон назвал победу сборной России в Австралии заслуженной, поскольку отечественная команда единственная из всех сумела привезти на турнир сразу двух теннисистов из топ-10 рейтинга ATP.

«Рублёв — молодец, поскольку всё время играл первым и побеждал. Русский дух присутствовал на 100%. Это тоже очень понравилось. Хорошая и нужная победа. Что касается Открытого чемпионата Австралии, то турнир будет трудным. По игре все соскучились, каждый ищет форму. Мне не нравится, как Даня входит в игру, но потом он просто набирает и всё становится отлично. У Дани очень интересный теннис. У него иногда такие розыгрыши проходят, что я думаю: «Как ты это находишь?». Это игра от бога. У Медведева есть всё, чтобы взять титул, будем болеть за него. В отсутствии Роджера Федерера победить попытаются все. Рублёв тоже у многих попьёт кровь, он показывает классную игру, хотя случаются и срывы», — отметил Камельзон.

Наконец, известный тренер Виктор Янчук не только назвал победу сборной России заслуженной, но и порадовался тому, что отечественные теннисисты прогрессируют.

«Это была полная и окончательная победа. Теперь это ожидаемый результат. Нельзя сказать, что произошла сенсация — это заслуженный успех и свидетельство того, что наши ребята добились прогресса. Если говорить о Медведеве, он уже находился практически наверху, а вот Рублёв заметно прибавил. И сейчас он тоже является одним из кандидатов на победы в самых крупных соревнованиях, не исключая Турниры Большого шлема», — подытожил специалист.