Тарпищев назвал победу россиян на ATP Cup хорошей подготовкой к Australian Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российской команды в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Тарпищев назвал победу россиян на ATP Cup хорошей подготовкой к Australian Open
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Прогнозируемая победа нашей сборной. Рублёв играл на таких скоростях, что не дал сопернику созидать, скорость полёта его мяча не дала ничего сделать Фоньини. Медведев же выиграл тактически, хорошо играл под лево и по скорости. Когда сделал брейк, сомнений в победе уже не было. Эти матчи — хорошая подготовка для Австралии», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Российская команда, в составе которой выступили Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Евгений Донской и Аслан Карацев, стала победителем второго в истории розыгрыша ATP Cup, обыграв сборные Аргентины, Японии, Германии и Италии.

Медведев и Рублёв выиграли все свои четыре матча в одиночном разряде на турнире.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал большим достижением победу на ATP Cup.

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