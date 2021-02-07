Медведев назвал большим достижением победу в ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу российской команды в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Я хотел бы поблагодарить команду, Андрей выиграл все свои матчи. Спасибо за то, что были со мной здесь. Это действительно большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни одного матча», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Он отметил, что такое выступление придаст ему уверенности.

«Да, провести десять встреч против оппонентов из топ-10 и не проиграть ни одну — это очень повышает уверенность, ведь, даже когда ты проигрываешь, ты знаешь, что способен играть на таком уровне, и это помогает выстоять в следующий раз», — добавил россиянин.

Российская команда в составе Медведева, Андрея Рублёва, Евгения Донского и Аслана Карацева стала победителем второго в истории розыгрыша ATP Cup, обыграв сборные Аргентины, Японии, Германии и Италии.

Медведев и Рублёв выиграли все свои четыре матча в одиночном разряде на турнире.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Берреттини и принёс России победу над Италией в финале ATP Cup.