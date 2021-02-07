Надаль заявил, что не думал о снятии с Australian Open, несмотря на боли в спине

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что, несмотря на травму спины, не собирается сниматься с первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Конечно, расстроен, что не смог сыграть на ATP Cup. Состояние неидеальное. Я попробовал подавать, но спина продолжает беспокоить — как и в последние 15 дней. Проблема в том, что спина болит при подаче. Одна мышца зажимается, и это ограничивает свободу движений. Мыслей о том, чтобы сняться с Australian Open, у меня не было», — приводит слова Надаля Reuters.

Он отметил, что ситуация может измениться очень быстро.

«Я буду сохранять позитивный настрой и приложу все усилия, чтобы подойти к турниру в максимально хорошем состоянии», — добавил 34-летний испанец.

Первым соперником Надаля на Australian Open, который пройдёт с 8 по 21 февраля, станет серб Ласло Джере.

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