Медведев рассказал, считает ли он себя одним из фаворитов Australian Open

Короткая ссылка
Первая ракетка России Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя фаворитом предстоящего первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.
Медведев рассказал, считает ли он себя одним из фаворитов Australian Open
  • Reuters

«Думаю, не мне это решать. Надеюсь, смогу показать отличный уровень, как в последних матчах. Тогда у меня будут шансы выигрывать. Это главное. Всегда говорю, что иду от матча к матчу. Каждая игра тяжёлая. Можешь получить травму, можешь проиграть. Мы никогда не знаем, что произойдёт. Просто хочу выходить на корт и стараться показать хороший теннис», — приводит слова Медведева France 24.

Первым соперником россиянина на Australian Open станет канадец Вашек Поспишил.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал победу россиян на ATP Cup хорошей подготовкой к Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить