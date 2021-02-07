Медведев рассказал, считает ли он себя одним из фаворитов Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя фаворитом предстоящего первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Думаю, не мне это решать. Надеюсь, смогу показать отличный уровень, как в последних матчах. Тогда у меня будут шансы выигрывать. Это главное. Всегда говорю, что иду от матча к матчу. Каждая игра тяжёлая. Можешь получить травму, можешь проиграть. Мы никогда не знаем, что произойдёт. Просто хочу выходить на корт и стараться показать хороший теннис», — приводит слова Медведева France 24.

Первым соперником россиянина на Australian Open станет канадец Вашек Поспишил.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал победу россиян на ATP Cup хорошей подготовкой к Australian Open.