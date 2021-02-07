Донской прокомментировал победу на ATP Сup

Российский теннисист Евгений Донской, капитан сборной России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прокомментировал победу команды на турнире.

«Для меня большая честь — быть частью этой команды. Спасибо, что пригласили меня стать капитаном. Быть капитаном такой сильной команды несложно, ведь они очень простые ребята. Спасибо вам, парни, вы играете потрясающе», — приводит слова Донского пресс-служба ATP.

Российская команда, в составе которой выступили Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Донской и Аслан Карацев, стала победителем второго в истории розыгрыша ATP Cup, обыграв сборные Аргентины, Японии, Германии и Италии.

Медведев и Рублёв выиграли все свои четыре матча в одиночном разряде на турнире.

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал победу россиян на ATP Cup хорошей подготовкой к Australian Open.