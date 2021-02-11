Александрова обыграла Крейчикову и вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира Большого шлема Australian Open обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову.
- AFP
- © Brandon MALONE
Матч продлился 1 час 40 минут и завершился со счётом 6:3, 7:6 в пользу россиянки.
Следующей соперницей Александровой станет первая ракетка мира — Эшли Барти из Австралии.
Ранее Кузнецова уступила Бенчич и вылетела с Australian Open.
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