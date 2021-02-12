Лучший матч в жизни: Карацев обыграл Шварцмана и пробился в четвёртый круг дебютного для него Australian Open

Аслан Карацев первым из россиян пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он обыграл в трёх сетах девятую ракетку мира Диего Шварцмана и одержал самую важную победу в своей карьере. До этого Карацев ни разу не участвовал в турнирах Большого шлема и выиграл всего три матча на профессиональном уровне. В женском турнире Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова завершили свои выступления, проиграв фавориткам Серене Уильямс и Симоне Халеп.

Сенсационная победа Карацева

Россиянин Аслан Карацев преподнёс главную сенсацию в мужской сетке на данный момент. Победитель квалификации обыграл в трёх сетах аргентинца Диего Шварцмана, занимающего девятую строчку в мировом рейтинге. Для уроженца Владикавказа, который никогда раньше не играл на турнирах Большого шлема, эту победу можно назвать главным достижением в жизни.

Карьеру Карацева до нынешнего года сложно назвать успешной. В 27 лет он успел одержать лишь три победы в основных сетках турниров ATP, из них одну — над Михаилом Южным — ещё в далёком 2015-м. Карацеву мешали и многочисленные травмы, и отсутствие тренера, и нехватка спонсоров. Лишь в 2020 году дела у россиянина пошли в гору, он выиграл два челленджера и подобрался к первой сотне рейтинга ATP.

Также по теме Уверенное начало: Медведев, Рублёв и Хачанов с побед стартовали на Australian Open Ведущие российские теннисисты с побед стартовали на Открытом чемпионате Австралии. Даниил Медведев одолел Вашека Поспишила, продлив...

В январе Карацев предпринял десятую попытку отобраться на турнир Большого шлема и смог наконец-то выиграть квалификацию. К Открытому чемпионату Австралии он готовился на ATP Cup, где провёл три парных матча, но ни одной победы так и не одержал. Зато в одиночной сетке Australian Open Карацев внезапно преобразился и обыграл итальянца Джанлуку Магера и белоруса Егора Герасимова. Россиянин не проиграл ни одного сета и отдал лишь гейм на своей подаче. Герасимов и вовсе смог зацепить только один гейм.

В третьем круге Карацева ждал Шварцман, которому для выхода в третий круг понадобилось обыграть двух теннисистов из третьей сотни мирового рейтинга. Россиянин сразу начал закидывать аргентинца мощной подачей, к которой тот оказался не готов. Попытки вывести Карацева на длинные розыгрыши тоже не увенчались успехом — 114-я ракетка мира всё время старался выйти к сетке и блестяще отыгрывал у неё. Карацев сразу повёл со счётом 4:0 в первом сете и довёл его до победы — 6:3.

Начало второй партии тоже прошло под диктовку Карацева. Достаточно сказать, что по итогам первых шести геймов россиянин вёл не только в счёте, но и по активно выигранным розыгрышам — 26:1. В итоге он выиграл второй сет с таким же результатом, как и первый.

В первом гейме третьей партии Шварцман сделал брейк, но Карацев тут же восстановил статус-кво, а затем ещё раз взял чужую подачу, причём не отдав сопернику ни одного очка. Аргентинец, весь матч эмоционально реагировавший на свои неудачи, предпринял последнюю попытку отыграться и вскоре заработал тройной брейк-пойнт. Россиянин и в этой ситуации смог проявить себя и спасти гейм. При счёте 5:3 в свою пользу Карацев быстро заработал двойной матчбол и реализовал его девятым эйсом за матч.

За одну неделю в Мельбурне Карацев выиграл столько же матчей, сколько за всю карьеру. Он стал лишь одним из пяти победителей квалификации, которым удалось пробиться в четвёртый круг турниров Большого шлема за последний 21 год. На Australian Open этого никто не добивался после Милоша Раонича в 2011 году. По окончании турнира Карацев сможет впервые в жизни войти в первую сотню мирового рейтинга — в прошлом марте он не входил даже в топ-250.

Следующим соперником россиянина станет канадец Феликс Оже-Альяссим, имеющий 20-й номер посева. Эта встреча пройдёт без зрителей, которые в игре со Шварцманом горячо поддерживали Карацева. Организаторы приняли решение закрыть трибуны Australian Open из-за пятидневного локдауна, введённого в штате Виктория.

Коварные двойные ошибки Потаповой

В начале пятого дня ещё большую сенсацию едва не сотворила Анастасия Потапова. 19-летняя теннисистка играла с Сереной Уильямс и заработала два сетбола в первой партии, но ни один из них так и не реализовала. В итоге она уступила со счётом 6:7, 2:6.

У Потаповой уже был опыт встреч с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема. Год назад они сыграли в первом круге Australian Open, и тогда россиянка смогла выиграть лишь три гейма. В этот раз их пути пересеклись в 1/16 финала. Перед новым матчем с Уильямс Потапова обыграла посеянную под 24-м номером американку Элисон Риске и титулованную парницу Тимею Бабош из Венгрии, впервые в карьере выйдя в третий круг мейджора.

Российская теннисистка здорово начала поединок. Однажды она заработала тройной брейк-пойнт, а потом дважды брала подачу соперницы, чтобы повести со счётом 4:2 и 5:3. Но в этот момент с Потаповой произошло настоящее помутнение. В девятом гейме она допустила сразу пять двойных ошибок, в том числе две на сетболах. Судьбу партии пришлось решать на тай-брейке, и в нём Потапова снова проявила себя, поведя со счётом 5:3. Но Уильямс удалось выиграть четыре очка подряд и закончить сет в свою пользу.

Также по теме «Русский дух присутствовал на 100 процентов»: как отреагировали на победу Медведева и Рублёва в ATP Сup Победа в ATP Cup стала настоящим достижением для сборной России. Об этом после уверенной победы в финале над Италией заявил Даниил...

Потапова постаралась начать вторую партию с чистого листа и сделала ещё один брейк, но затем прекратила борьбу. После четырёх проигранных геймов россиянка взяла медицинский тайм-аут, но отыграться уже не успела. Уильямс выиграла 90-й матч на Australian Open и теперь встретится с набравшей невероятную форму Ариной Соболенко из Белоруссии. Потапова же может утешаться тем, что после турнира вернётся в первую сотню рейтинга WTA.

Быстрый вылет Кудерметовой

Ещё одной россиянкой, пытавшейся пробиться в четвёртый круг AusOpen, была посеянная под 32-м номером Вероника Кудерметова. Ей тоже пришлось встречаться с явным фаворитом — второй ракеткой мира Симоной Халеп. В отличие от Потаповой, Кудерметова борьбу навязать не смогла и проиграла со счётом 1:6, 3:6.

В первом сете россиянка неоднократно вела со счётом 30:0 или 40:15 в геймах, но всё время позволяла румынке отыгрываться из-за своих собственных ошибок. Лишь при счёте 1:5 Кудерметова начала оказывать сопротивление и спаслась с двух сетболов, однако класс Халеп всё равно был выше и партия осталась за финалисткой AusOpen 2018 года.

Следующий сет Кудерметова начала гораздо лучше. Она дважды выходила вперёд с брейком, причём один гейм на подаче Халеп россиянка выиграла под ноль. Однако уроженке Казани не хватало стабильности, чтобы удержать преимущество. Во второй партии Кудерметова совершила в четыре раза больше невынужденных ошибок, чем Халеп, и надеяться на спасение с такой статистикой было невозможно. После того как румынка выиграла 10-минутный гейм на подаче Кудерметовой, она быстро закончила матч в свою пользу. В женской сетке из россиянок осталась только Екатерина Александрова, которая поборется за путёвку в четвёртый круг с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.