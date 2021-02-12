Тарпищев: Карацев прыгнул выше головы на Australian Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу в третьем круге Australian Open 114-й ракетки мира, россиянина Аслана Карацева над представителем десятки лучших теннисистов планеты, аргентинцем Диего Шварцманом.
Тарпищев: Карацев прыгнул выше головы на Australian Open
  • РИА Новости

«Несомненно, это сенсация. Он в последние полтора года добавил сильно. Раньше ему не хватало скорости полёта мяча от себя, а сейчас он стал играть ближе к задней линии, в корте практически. Шварцман — очень цепкий игрок, но Аслан не дал ему вцепиться и играл тактически очень грамотно. Он вошёл в сотню и может попасть на Олимпийские игры. Лёгких соперников в четвёртом круге уже не бывает. Реально он уже выше головы прыгнул, нужно не бояться и играть, всё может быть. Теннис сейчас близкий, класс игры выровнялся», — цитирует Тарпищев Sport24.

В четвёртом круге турнире Карацев сыграет с победителем противостояния между канадцами Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее сообщалось, что Карацев обыграл Шварцмана в третьем круге Australian Open.

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