Тарпищев рассказал, когда у него отпали сомнения в победе Рублёва в матче с Лопесом

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Андрея Рублёва над испанцем Фелисьяно Лопесом в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Тарпищев рассказал, когда у него отпали сомнения в победе Рублёва в матче с Лопесом
  • РИА Новости

«Лопес — неудобный соперник: быстро играет и всё время рвёт игру. Но Рублёв без проблем справился. После того как выиграл первый сет, не было сомнений, что он доведёт матч до победы», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что пока рано говорить, кто из российских теннисистов лучше выглядит на турнире. 

«И Рублёв, и Медведев готовы сейчас. Андрей вообще находится на ходу, в оптимальном сочетании ровно играет все матчи. У Медведева в середине игры присутствовала самоуверенность, которая послужила этому сбою. А так всё нормально», — добавил Тарпищев.

Рублёв за 1 час 31 минуту победил Лопеса со счётом 7:5, 6:2, 6:3 и вышел в четвёртый круг Australian Open, где встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Рублёв рассказал, чего ожидает от матча четвёртого круга Australian Open с Руудом.

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