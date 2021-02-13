Тарпищев рассказал, когда у него отпали сомнения в победе Рублёва в матче с Лопесом
- РИА Новости
«Лопес — неудобный соперник: быстро играет и всё время рвёт игру. Но Рублёв без проблем справился. После того как выиграл первый сет, не было сомнений, что он доведёт матч до победы», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
При этом он подчеркнул, что пока рано говорить, кто из российских теннисистов лучше выглядит на турнире.
«И Рублёв, и Медведев готовы сейчас. Андрей вообще находится на ходу, в оптимальном сочетании ровно играет все матчи. У Медведева в середине игры присутствовала самоуверенность, которая послужила этому сбою. А так всё нормально», — добавил Тарпищев.
Рублёв за 1 час 31 минуту победил Лопеса со счётом 7:5, 6:2, 6:3 и вышел в четвёртый круг Australian Open, где встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Ранее Рублёв рассказал, чего ожидает от матча четвёртого круга Australian Open с Руудом.