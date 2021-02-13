Рублёв рассказал, чего ожидает от матча четвёртого круга Australian Open с Руудом

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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча четвёртого круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне с норвежцем Каспером Руудом.
Рублёв рассказал, чего ожидает от матча четвёртого круга Australian Open с Руудом
  • Reuters

«Я должен быть физически и морально готов к игре против Каспера. Он в отличной форме, в матче будут долгие розыгрыши мяча», — сказал Рублёв после игры третьего круга с испанцем Фелисьяно Лопесом.

По словам восьмой ракетки мира, он нервничал в конце первого сета против Лопеса, но затем у него прибавилось уверенности.

«Я чувствую себя отлично с точки зрения физики, так как не играл здесь долгих матчей», — добавил Рублёв.

Ранее сообщалось, что Рублёв за 1 час 31 минуту победил Лопеса со счётом 7:5, 6:2, 6:3 и вышел в четвёртый круг Australian Open.

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