Рублёв рассказал, чего ожидает от матча четвёртого круга Australian Open с Руудом
- Reuters
«Я должен быть физически и морально готов к игре против Каспера. Он в отличной форме, в матче будут долгие розыгрыши мяча», — сказал Рублёв после игры третьего круга с испанцем Фелисьяно Лопесом.
По словам восьмой ракетки мира, он нервничал в конце первого сета против Лопеса, но затем у него прибавилось уверенности.
«Я чувствую себя отлично с точки зрения физики, так как не играл здесь долгих матчей», — добавил Рублёв.
Ранее сообщалось, что Рублёв за 1 час 31 минуту победил Лопеса со счётом 7:5, 6:2, 6:3 и вышел в четвёртый круг Australian Open.