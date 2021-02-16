Камельзон считает фантастической победу Карацева над Димитровым на Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал победу Аслана Карацева над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.

По словам тренера, у него была надежда, что Димитров может надломиться, но он всё равно был фаворитом в этой игре.

«В первом сете Карацев начал хорошо, но потом не удержал Димитрова. А дальше Димитрова почти не было на корте. Фантастическая победа! Я расстраивался, что из нашей тройки ушёл Хачанов, но тройку поддержал Аслан. Такой командой мы можем спокойно выигрывать Кубок Дэвиса», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Он также поздравил Россию с этим успехом и подчеркнул, что был в восторге от игры Карацева.

«Никогда такого Australian Open по интриге на моём веку не было. Бороться приходится не только за результат на корте, но и за результат в жизни: как живёшь, что ешь, какое покрытие. Всё надо собрать вместе и попасть в полуфинал», — добавил Камельзон.

27-летний Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что опубликован видеообзор победы Карацева над Димитровым на Australian Open.