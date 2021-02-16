Опубликован видеообзор победы Карацева над Димитровым на Australian Open
- Reuters
Ролик опубликован на YouTube-канале Eurosport.
27-летний Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.
Ранее сообщалось, что Карацев заработает за выход в полуфинал AO-2021 больше, чем за всю карьеру до этого.