Опубликован видеообзор победы Карацева над Димитровым на Australian Open

В сети опубликовали видеообзор матча российского теннисиста Аслана Карацева с болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.

Ролик опубликован на YouTube-канале Eurosport.

27-летний Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Карацев заработает за выход в полуфинал AO-2021 больше, чем за всю карьеру до этого.