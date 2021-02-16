Карацев заработает за выход в полуфинал AO-2021 больше, чем за всю карьеру до этого

Российский теннисист Аслан Карацев заработает за выход в полуфинал Australian Open 2021 года больше, чем ему удавалось получить призовых за всю карьеру до этого.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на данный момент россиянин получил за карьеру $618 тыс., а после выхода в полуфинал Australian Open он получит почти $663 тыс.

27-летний Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Ранее Евгений Кафельников прокомментировал выход Карацева в полуфинал Australian Open.