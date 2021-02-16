Кафельников о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: чудеса бывают

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Кафельников о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: чудеса бывают
  • Reuters

«Феноменальная победа и результат. Начало матча было не столь радужным, проигранный первый сет, старт второго сета был таким удручающим, но Аслан выстоял в трудный момент и переломил ход встречи. Ничего, кроме большого восторга, у меня нет. Абсолютно феноменальное достижение», — цитирует Кафельникова Sport24.

Он отметил, что у него были тревожные ощущения после первого сета, когда Димитров переигрывал Карацев, но затем россиянин проявил характер

«Такого никто не ждал. Ни поклонники тенниса, ни сам Аслан. Чудеса бывают!» — заключил Кафельников.

27-летний Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить