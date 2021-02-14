Сенсационный прорыв: как Карацев обыграл 19-ю ракетку мира и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open

Аслан Карацев сенсационно обыграл 19-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин уступил в двух первых партиях, но выиграл три оставшиеся и стал седьмым теннисистом в истории, дошедшим до четвертьфинала на своём дебютном турнире Большого шлема. В полуфинале отечественный спортсмен сыграет с Григором Димитровым, взявшим верх над третьим сеяным Домиником Тимом.

Аслан Карацев продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров Открытого чемпионата Австралии по теннису. Дебютант турниров Большого шлема в очередной раз шокировал местную публику, сломив сопротивление талантливого канадца Феликса Оже-Альяссима. Занимающий 114-е место в рейтинге ATP россиянин проиграл два первых сета, но совершил впечатляющий камбэк и пробился в четвертьфинал.

Вряд ли кто-то заранее мог предположить, что Карацев станет одним из главных открытий нынешнего Australian Open. До этого момента ему ни разу не удавалось пробиться в основную сетку мейджора, плюс ко всему и начало сезона получилось не самым выдающимся. На триумфальном для России ATP Cup он выступал исключительно в парном разряде и не сумел одержать ни одной победы. Вместе с Андреем Рублёвым он уступил аргентинцам, а с Евгением Донским — японцам и немцам. Статистика могла быть ещё более разочаровывающей, но организаторы посчитали нецелесообразным проводить не имеющую турнирного значения встречу с итальянцами, уже потерявшими надежды на итоговый успех.

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Тем не менее, Карацев сначала уверенно прошёл квалификацию, по ходу которой проиграл лишь один сет, а затем пробился в третий круг. Правда, это событие хоть и стало знаменательным для самого 27-летнего теннисиста, но вряд ли произвело впечатление на болельщиков и экспертов. Всё же россиянину очень повезло со жребием. Так, в первом раунде ему противостоял 96-я ракетка мира Джанлука Магер, а во втором — Егор Герасимов, занимающий 79-е место в рейтинге.

Триумф в дуэли с Диего Шварцманом стал настоящим чудом, но в большинстве своём был воспринят как своего рода аномалия. Аргентинец явно провёл не лучший матч, подтвердив, что более комфортно чувствует себя на грунте. Именно на этом покрытии он выиграл два из трёх турниров серии ATP, а также доходил до финала «Мастерса». Кроме того, сокрушительное поражение хоть и было неожиданным, но в целом не сильно контрастировало с последними выступлениями девятой ракетки планеты в Австралии. Ранее он ни разу не проходил дальше четвёртого круга и уже имел опыт неудач в противостояниях с не самыми грозными оппонентами. В 2019 он уступил на тот момент 33-летнему Томашу Бердыху, в двумя годами ранее — Стиву Дарсису, ни разу не поднимавшемуся выше 38-го места в рейтинге.

В связи с этим встреча с Оже-Альяссимом должна была показать, достоин ли Карацев звания главной сенсации Открытого чемпионата Австралии. И после первых двух сетов большинство наверняка склонялось к отрицательному ответу. Россиянин допустил 26 невынужденных ошибок и сумел взять всего четыре гейма, позволив талантливому канадцу без проблем повести со счётом 2:0 по партиям.

После неудачного старта Карацев отлучился в подтрибунное помещение, и после возвращения заметно преобразился. Он стал действовать заметно увереннее и за оставшиеся три сета суммарно допустил меньше невынужденных ошибок, чем за два предыдущих (20:26). Стабилизировался процент первой подачи, больше не опускавшийся ниже 65%, полностью прекратились двойные, да и активно выигранных мячей стало заметно больше. Достаточно отметить, что за первые две партии таковых набралось все семь, а за одну третью — восемь.

Оже-Альяссим оказался не готов к таким изменениям в игре соперника и занервничал. Достаточно отметить, что за последующие три сета он допустил втрое больше невынужденных ошибок (32:9), выиграл всего 18 из 76 (23,6%) розыгрышей на приёме и не заработал ни одного брейка. Для сравнения, у Карацева было девять шансов взять подачу противника, четырьмя из которых он воспользовался. Как итог, 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 в пользу Аслана.

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Таким образом, Карацев не только впервые пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии но и стал всего лишь седьмым игроком в истории, которому удавалось дойти до данной стадии на своём дебютном турнире Большого шлема. В последний раз эта планка покорялась Алексу Радулеску, в 1996 году добравшимся до 1/4 финала Уимблдона.

«Поначалу играть с ним было очень непросто. Он очень хороший игрок, и играет он очень быстро. Мне два сета понадобилось, чтобы найти подход к игре… Я себя хорошо чувствую. Устал, конечно, немного. Но что было делать? Я всё вложил в этот матч. Я доволен… К кому угодно буду готов», — заявил Карацев по окончании встречи.

Помешать Аслану стать первым теннисистом в истории, дошедшим до полуфинала мейджора через квалификацию, попытается ещё один сеяный спортсмен. В каком-то смысле Григор Димитров также произвёл сенсацию, в трёх сетах расправившись с третьей ракеткой планеты Домиником Тимом. Австриец выступил не на своём уровне, собственноручно «подарил» болгарину 41 очко, а в третьем сете оказался абсолютно деморализован — 4:6, 4:6, 0:6.

Стоит отметить, что для Димитрова нынешний Australian Open вполне может стать возвращением на былые высоты. С января 2017 года он лишь трижды проходил дальше четвёртого круга турнира Большого шлема, а последний раз делал это в 2019 году. Тогда он дошёл до полуфинала Открытого чемпионата США, где уступил Даниилу Медведеву.