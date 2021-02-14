Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open
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«Сначала было тяжело. Он хороший игрок, быстро играет. Потребовалось два сета, чтобы найти к нему подход.
Чувствую себя хорошо, но немного устал. Вложил всё в этот матч», — приводит слова Карацева официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Доминик Тим — Григор Димитров.
Ранее сообщалось, что Потапова проиграла Петерсон в первом круге турнира в Мельбурне.