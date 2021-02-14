Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев высказался о победе над Феликсом Оже-Альяссимом из Канады и выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Сначала было тяжело. Он хороший игрок, быстро играет. Потребовалось два сета, чтобы найти к нему подход.

Чувствую себя хорошо, но немного устал. Вложил всё в этот матч», — приводит слова Карацева официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Доминик Тим — Григор Димитров.

Ранее сообщалось, что Потапова проиграла Петерсон в первом круге турнира в Мельбурне.