Тарпищев назвал подвигом выход Карацева в четвертьфинал Australian Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Аслана Карацева в четвертьфинал первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Тарпищев назвал подвигом выход Карацева в четвертьфинал Australian Open
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«То, что сделал Карацев, — это фантастика, потому что он у нас достаточно возрастной спортсмен, был всё время около сборной. Но за полтора года работы с белорусским тренером провёл колоссальную работу и показал в Австралии настоящий мужской теннис. Выиграть первый в своей жизни пятисетовый матч после двух проигранных первых сетов — это настоящий подвиг», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что Карацеву хватит времени на восстановление перед четвертьфиналом с болгарином Григором Димитровым.

«Карацев испытал большую нервную нагрузку, а физически он мог не вымотаться, так как теннис был достаточно быстрый. В четвертьфинале всё будет зависеть от психологии, впервые играть всегда тяжело, но с Димитровым Аслану будет полегче», — добавил глава ФТР.

27-летний Карацев, уступая по сетам 0:2, сумел отыграться и одержать победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Ранее Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open.

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