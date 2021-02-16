Селиваненко о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: остаётся только восхищаться игрой Аслана
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«Сенсация продолжается, теперь уже никто не удивляется. Остаётся только восхищаться и радоваться игре Аслана. Видно, что он готов функционально и психологически. Раз Карацев показывает такую игру, то его тренер — самого высокого уровня», — цитирует Селиваненко Sport24.
В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
Ранее российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала выход Карацева в полуфинал Australian Open.