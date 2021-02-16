Селиваненко о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: остаётся только восхищаться игрой Аслана

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Григором Димитровым из Болгарии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Сенсация продолжается, теперь уже никто не удивляется. Остаётся только восхищаться и радоваться игре Аслана. Видно, что он готов функционально и психологически. Раз Карацев показывает такую игру, то его тренер — самого высокого уровня», — цитирует Селиваненко Sport24.

В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала выход Карацева в полуфинал Australian Open.