Селиваненко о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: остаётся только восхищаться игрой Аслана

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Григором Димитровым из Болгарии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Селиваненко о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: остаётся только восхищаться игрой Аслана
  • Reuters

«Сенсация продолжается, теперь уже никто не удивляется. Остаётся только восхищаться и радоваться игре Аслана. Видно, что он готов функционально и психологически. Раз Карацев показывает такую игру, то его тренер — самого высокого уровня», — цитирует Селиваненко Sport24.

В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала выход Карацева в полуфинал Australian Open.

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