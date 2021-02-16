Чакветадзе о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: страшно представить, что будет дальше

Российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала победу Аслана Карацева над Григором Димитровым из Болгарии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Феноменальный турнир проводит Аслан, из квалификации — и в полуфинал. Если в первый раз так выступает, страшно представить, что будет дальше. В первом сете он перенервничал, но потом вошёл в игру. Ключевым моментом стало начало второго сета. Карацев смог поднять уровень игры и за счёт этого выиграл», — цитирует Чакветадзе Sport24.

В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее Кафельников прокомментировал выход Карацева в полуфинал Australian Open.