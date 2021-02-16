«Это невероятное чувство»: Карацев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал на дебютном Australian Open

Аслан Карацев сенсационно обыграл Григора Димитрова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Российский теннисист уступил первую партию, но сумел переломить ход встречи и выиграть три следующие — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Уроженец Владикавказа первым в Открытую эру вышел в полуфинал дебютного турнира Большого шлема и стал всего лишь пятым в истории, кто добрался до данной стадии мейджора через квалификацию.

Аслан Карацев успел завоевать звание главной сенсации Открытого чемпионата Австралии по теннису ещё до встречи с Григором Димитровым. Российский теннисист в 27 лет впервые пробился в основную сетку турнира Большого шлема и с ходу дошёл до четвертьфинала, по пути разобравшись с двумя сеяными соперниками. Сначала был разгромлен девятая ракетка мира Диего Шварцман, а затем побеждён талантливый Феликс Оже-Альяссим. Причём канадец взял две первые партии, но владикавказец совершил феноменальный камбэк и взял верх.

Что касается противника по четвертьфиналу, то можно смело сказать, что Карацеву немного повезло. Среди всех четвертьфиналистов Димитров занимал самое низкое место в рейтинге ATP (21-е) и не мог похвастаться высокими результатами в последнее время. За 2020 год он лишь дважды проходил дальше четвертьфинала на крупных соревнованиях, а его лучшим достижением на мейджорах и вовсе стал выход в четвёртый круг. При этом на прошлогоднем Australian Open он капитулировал уже во втором, уступив молодому американцу Томми Полу.

По большому счёту, его выход в четвертьфинал стал скорее стечением обстоятельств, чем свидетельством наметившегося прогресса. В первом раунде ему встретился отдалённо напоминавший самого себя Марин Чилич, а во втором — 166-я ракетка планеты Алекс Болт. Оба не сумели взять у него ни сета. Два следующих оппонента были более маститыми: в третьем круге был бит Пабло Карреньо-Буста, а в четвёртом — сам триумфатор прошлогоднего US Open Доминик Тим, но и в этих случаях были свои нюансы. Испанец получил травму мышц живота и продержался на корте лишь 39 минут, а австриец предстал в Мельбурне не в самой лучшей форме. Это было заметно ещё по ходу напряжённого противостояния с Ником Кирьосом, а в матче с болгарином стало и вовсе очевидным.

Тем не менее поначалу пресловутая разница в классе всё же сказывалась. Карацев успешно стартовал и даже сделал брейк, но затем забуксовал. Во многом виной тому стали проблемы при подаче. Он не только значительно реже попадал первым мячом (45% — 61%), но и крайне неуверенно смотрелся на втором. Из 16 розыгрышей он взял всего лишь четыре и допустил три двойные ошибки. Аслан зачастую торопился и пытался решить всё одним-двумя ударами, но оказывался неточен. В итоге только за первую партию у него набралось 19 невынужденных ошибок — почти в четыре раза больше, чем у Димитрова (5). Как итог — пять проигранных геймов подряд, а вместе с ними и сет.

Казалось, что Димитров не упустит своего и сумеет развить преимущество. Сначала он под ноль взял свою подачу, а затем принялся давить противника на чужой. Следующие два гейма на приёме Григор создавал серьёзные проблемы сопернику и был очень близок к тому, чтобы добыть комфортное преимущество в счёте. Всего на этом коротком отрезке он заработал семь (!) брейк-пойнтов, пять из которых пришлись на второй гейм партии. На протяжении почти 11 минут Карацев отчаянно сражался и всё же смог не уступить.

Как оказалось, это немного надломило Димитрова. Сначала теннисисты обменялись подачами, а в самой концовке партии болгарин и вовсе дрогнул. При счёте 4:4 он допустил две двойные и две невынужденные ошибки, что и предрешило исход гейма. Карацев воспользовался шансом, не проиграл ни розыгрыша на собственной подаче и восстановил паритет по сетам.

Две следующие партии могли получиться гораздо более напряжёнными, если бы не обнажившиеся проблемы Димитрова со спиной. Он отчётливо почувствовал их ещё по ходу второго сета, а в третьем они стали оказывать серьёзное воздействие на его игру. Болгарин замедлился и уже не мог противостоять набравшему ход Карацеву. Вдобавок к этому россиянин продемонстрировал образцовый теннис, выиграв 86% очков на подаче и допустив всего три невынужденные ошибки.

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Димитров взял медицинский перерыв в надежде решить проблемы со спиной, но серьёзного прогресса добиться не удалось. Да, в четвёртом сете он записал на свой счёт не один, а два гейма, но это стало лишь слабым утешением. Карацев вновь сыграл уверенно и не позволил оппоненту ни разу взять на приёме более двух очков на своей подаче, в то время как сам ответил двумя брейками. Итогом стала волевая победа россиянина — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Таким образом, Карацев продолжил творить историю и стал первым теннисистом Открытой эры, который сумел пробиться в полуфинал своего первого турнира Большого шлема. Помимо него, через квалификацию до данной стадии мейджора добирались лишь пятеро, причём только один из них сделал это в Австралии. В 1977 году эта планка покорилась Бобу Гилтинану. На Уимблдоне аналогичным достижением могут похвастаться Джон Макинрой и Владимир Волчков, на «Ролан Гаррос» — Филип Девулф.

За выход в полуфинал Australian Open Карацеву полагаются призовые в размере $662 тыс. — больше, чем за всю его карьеру. К 27 годам уроженец Владикавказа ни разу не играл на турнирах серии «Мастерс», а на «Челленджерах» и «Фьючерсах» он заработал в общей сложности лишь $618 тыс.

Уже в четверг Карацев может войти в историю как первый теннисист, пробившийся в финал дебютного турнира Большого шлема, но сделать это будет крайне сложно. В следующем раунде он встретится с победителем противостояния между первой и седьмой ракетками планеты — восьмикратным чемпионом Australian Open Новаком Джоковичем и Александром Зверевым.

«Невероятное чувство, конечно. Первый раз в основной сетке, первый раз в полуфинале. Потрясающе! Я не знал о травме Григора. С начала матча мне было непросто контролировать своё волнение. Правда, приходилось трудно. Во втором сете я попытался нащупать нужную манеру игры, а в третьем увидел, что Димитров держится за поясницу. Плюс на корте было слишком жарко», — сказал Карацев после матча.

Он добавил, что старается пока не думать о том, что через сутки выйдет на корт против Новака Джоковича или Александра Зверева, не говоря уже о гипотетическом финале против Даниила Медведева или Андрея Рублёва.

«Я играю, не загадывая дальше следующего матча», — резюмировал Карацев.