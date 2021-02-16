Карацев: я бы смеялся, если бы мне кто-то сказал перед Australian Open, что дойду до полуфинала

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Российский теннисист Аслан Карацев после победы над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне рассказал, как относится к своему прорыву.
Карацев: я бы смеялся, если бы мне кто-то сказал перед Australian Open, что дойду до полуфинала
  • © Reuters

«Я бы смеялся, если бы мне кто-то сказал, что я так далеко зайду. Я много работал. На ATP Cup я играл только пару, но тренировки с ведущими теннисистами помогли мне», — сказал Карацев после матча с Димитровым.

Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал ТБШ. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым. 

Ранее Карацев заявил, что испытывает невероятное чувство после выхода в полуфинал Australian Open.

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