Карацев: я бы смеялся, если бы мне кто-то сказал перед Australian Open, что дойду до полуфинала

Российский теннисист Аслан Карацев после победы над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне рассказал, как относится к своему прорыву.

«Я бы смеялся, если бы мне кто-то сказал, что я так далеко зайду. Я много работал. На ATP Cup я играл только пару, но тренировки с ведущими теннисистами помогли мне», — сказал Карацев после матча с Димитровым.

Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал ТБШ. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Ранее Карацев заявил, что испытывает невероятное чувство после выхода в полуфинал Australian Open.