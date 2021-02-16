Карацев заявил, что испытывает невероятное чувство после выхода в полуфинал Australian Open

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Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями после победы над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Карацев заявил, что испытывает невероятное чувство после выхода в полуфинал Australian Open
  • © Reuters

«Невероятное чувство. Я впервые на турнире Большого шлема — и сразу в полуфинале. Вначале мне показалось, что Григор был быстрее. Он находился в хорошем состоянии, но затем я заиграл в полную силу. Жара на меня не подействовала. Что касается соперников в следующей стадии, то я готовился ответственно к каждому матчу. Конечно, я думал о победе, но не загадывал так далеко», — сказал Карацев после матча.

Ранее сообщалось, что Карацев обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и сенсационно вышел в полуфинал Australian Open, где встретится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

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