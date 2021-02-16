Тарпищев назвал Карацева королём тенниса после выхода в полуфинал Australian Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Тарпищев назвал Карацева королём тенниса после выхода в полуфинал Australian Open
  • © REUTERS / KELLY DEFINA

«Карацев просто молодец! Его выступление в Австралии выше всяких похвал. Невероятное достижение! Теперь Аслан — король тенниса», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также выразил мнение, что россиянину в полуфинале будет проще сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. По мнению эксперта, на результат матча с Димитровым повлияли два фактора.

«Первый: довёл до победы второй сет. После этого Григору стало тяжело. Второй: Аслан поборол психологическую усталость. Просто молодец», — добавил Тарпищев.

27-летний Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым. 

Ранее сообщалось, что Карацев стал первым теннисистом в истории, который вышел в полуфинал в дебютном ТБШ.

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