Карацев стал первым теннисистом в истории, который вышел в полуфинал в дебютном ТБШ

Россиянин Аслан Карацев стал первым теннисистом в истории, которому удавалось дойти до полуфинала на дебютном для себя турнире Большого шлема.

Об этом сообщается на официальном сайте Australian Open.

27-летний Карацев, который перед стартом Открытого чемпионата Австралии занимал 116-е место в рейтинге ATP, обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и впервые в карьере вышел в полуфинал мейджора. За выход в финал он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Ранее Карацев признался, что он бы смеялся, если бы ему кто-то сказал перед Australian Open, что он дойдёт до полуфинала.