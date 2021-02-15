Впервые в восьмёрке: как Медведев и Рублёв вышли в четвертьфинал Australian Open и присоединились к Карацеву

Даниил Медведев победил американца Маккензи Макдональда и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. До этой же стадии продвинулся Андрей Рублёв, взявший верх над норвежцем Каспером Руудом. Составившие компанию Аслану Карацеву и совместно установившие новое достижение по представительству в восьмёрке лучших на турнирах Большого шлема российские теннисисты выявят сильнейшего в среду.

Шесть брейков Медведева

После напряжённого пятисетового матча с Филипом Краиновичем в четвёртом круге Australian Open Даниилу Медведеву предстояло встретиться с занимающим 192-ю строчку рейтинга ATP Маккензи Макдональдом. В предыдущем круге американец взял верх над 22-м сеяным Борной Чоричем, однако его едва ли можно было назвать серьёзным оппонентом для лидеров чемпионской гонки. До этого Медведев и Макдональд пересекались трижды, и каждый раз победа оставалась за россиянином.

Очередная встреча также прошла под диктовку Медведева. Взяв первый гейм на своей подаче, Макдональд позволил сопернику сделать два брейка (причём вторую подачу отдал под ноль) и вскоре уже уступал 1:5. Россиянин стабильно подавал первым мячом (70%) и меньше ошибался в игре на задней линии — этого с лихвой хватало для демонстрации его превосходства. Лишь в концовке сета американцу удалось зацепиться на чужой подаче, навязать борьбу и оформить брейк, однако спасти сет Даниил ему не позволил — 6:4.

Вторая партия развивалась по схожему сценарию. Медведев в борьбе отдал первый гейм, после чего выиграл 20 розыгрышей из 25, оформил два брейка и уверенно довёл дело до победы — 6:2. В третьем сете сторонним болельщикам могло показаться, что американец почувствовал себя увереннее, но его уверенная игра в дебюте объяснялась тем, что россиянин слегка расслабился и перестал обострять. Именно благодаря этому паритет сохранялся до седьмого гейма. Однако затем Даниил активизировался и продемонстрировал свой истинный класс, в очередной раз дважды подряд взяв подачу соперника и, соответственно, выиграв не только сет (6:3), но и матч (3:0). На это ему потребовалось всего полтора часа.

Медведев одержал 18-ю победу подряд на турнирах ATP и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. Комментируя это достижение, он признался, что хотел бы добиться большего, однако предпочитает двигаться к своей цели постепенно.

«Отличный матч, я прекрасно чувствовал мяч и подавал. Единственный раз проиграл подачу при счёте 5:2 в первом сете, но тогда это не имело особого значения. Закончил за полтора часа, что важно для поздних стадий турниров Большого шлема. Очень доволен. Если играешь с Маккензи, будет много моментов, когда он контролирует игру, а тебе нужно обороняться. Я знал, что с моей стороны должно быть много низколетящих мячей, потому что он налегает на плоские удары и играет агрессивно. Если посылать ему мячи высоко, он будет стараться уничтожать — что он и делал в некоторых моментах», — поделился впечатлениями от матча Медведев.

Отказ соперника Рублёва

Соперником первой ракетки России за выход в полуфинал станет Андрей Рублёв, с которым они больше недели назад выиграли ATP Cup. В четвёртом круге турнира, не отдавший ни единой партии на турнире москвич разобрался с 24-м сеяным Каспером Руудом.

Начало встречи получилось для представителя топ-10 весьма успешным. Он сразу повёл 40:0 на подаче норвежца и с третьей попытки сумел её оставить за собой. Однако Рууд достаточно быстро пришёл в себя и следующие геймы провёл увереннее, но россиянин добытого преимущества не упускал до конца партии, более того, в её концовке оформил ещё один брейк — 6:2.

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Во втором сете Рууд стал куда чаще попадать первым мячом (75% против 61%), что моментально осложнило задачу Рублёву на приёме, а также значительно активнее выглядеть на приёме (12 выигранных очков против 6). Несмотря на то что россиянин уже в третьем гейме обеспечил себе необходимый для победы задел, норвежец не терял уверенности в себе, что вылилось в два брейка подряд (в обоих случаях Андрея подвёл форхэнд), и неожиданно повёл 5:3.

Однако россиянин не только не позволил сопернику подать на сет, но и выиграл следом семь мячей из восьми на своей подаче. На тай-брейке же Рублёв включил режим легендарного Горана Иванишевича и трижды подал навылет, после чего развил преимущество и заработал четыре сет-пойнта. Со второго из них он взял 11-ю партию подряд на турнире.

Уступая 2:6, 6:7, Рууд неожиданно отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму. Однако проблемы норвежца ничуть не умаляют заслуг россиянина, в четвёртый раз вышедшего в четвертьфинал турниров Большого шлема. При этом на Открытом чемпионате Австралии это ему удалось впервые.

«Мне жаль Каспера, надеюсь, он скоро поправится. Не думал, что всё закончится именно так. Но это спорт, иногда так происходит, и от нас это не зависит. Что касается четвертьфинала с Даниилом, то хотя бы один из нас будет в полуфинале, это хорошие новости. Но матч будет непростым, последний раз он обыграл меня в четвертьфинале US Open... Посмотрим, что произойдёт сейчас. Надеюсь, мы продемонстрируем высококлассную игру и хорошую борьбу», — заявил Рублёв.

Благодаря тому, что ранее в число восьми лучших пробился Аслан Карацев, ставший главной сенсацией Australian Open, впервые в истории турниров Большого шлема в четвертьфинале сыграют три представителя России.