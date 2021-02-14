Карацев стал седьмым теннисистом в истории, вышедшим в 1/4 финала дебютного ТБШ

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Россиский теннисист Аслан Карацев повторил несколько исторических достижений, выйдя в четвертьфинал первого в сезоне-2021 турнира Большого шлема — Australian Open.
Карацев стал седьмым теннисистом в истории, вышедшим в 1/4 финала дебютного ТБШ
  • Reuters

Для 27-летнего россиянина, впервые играющего в основной сетке турнира Большого шлема, выход в четвертьфинал после волевой победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом ознаменовался повторением нескольких исторических достижений.

Карацев стал седьмым теннисистом в истории, вышедшим в четвертьфинал в дебютном розыгрыше ТБШ, и первым с 1996 года.

Россиянин также стал 14-м теннисистом, дошедшим до четвертьфинала после выхода в основную сетку через квалификацию.

Карацев, занимающий 114-е место в рейтинге Ассоциации тенниситов-профессионалов (ATP), также является самым низкорейтинговым четвертьфиналистом Australian Open с 1991 года. 

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал подвигом выход Карацева в четвертьфинал Australian Open..

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