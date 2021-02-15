Впервые в истории три россиянина сыграют в четвертьфинале Australian Open

Три российских теннисиста впервые в истории вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

15 февраля Андрей Рублёв одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии, а Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда.

Днём ранее Аслан Карацев обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Матч Медведев — Рублёв состоится 16 февраля. Начало — в 03:00 мск.

В тот же день Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым. Начало — в 07:00 мск.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв сыграют в четвертьфинале Australian Open.