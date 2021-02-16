Впервые в истории в полуфинале Australian Open сыграют два российских теннисиста

Впервые в истории в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open сыграют два российских теннисиста.

27-летний Аслан Карацев уже вышел в полуфинал турнира, обыграв болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. За выход в решающую стадию соревнований он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

При этом в полуфинальную стадию точно выйдет ещё один россиянин, так как в 1/4 финала между собой сыграют Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Ранее Шамиль Тарпищев назвал Карацева королём тенниса после выхода в полуфинал Australian Open.