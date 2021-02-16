Впервые в истории в полуфинале Australian Open сыграют два российских теннисиста

Короткая ссылка
Впервые в истории в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open сыграют два российских теннисиста.
Впервые в истории в полуфинале Australian Open сыграют два российских теннисиста
  • Reuters

27-летний Аслан Карацев уже вышел в полуфинал турнира, обыграв болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. За выход в решающую стадию соревнований он поборется либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым. 

При этом в полуфинальную стадию точно выйдет ещё один россиянин, так как в 1/4 финала между собой сыграют Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Ранее Шамиль Тарпищев назвал Карацева королём тенниса после выхода в полуфинал Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить