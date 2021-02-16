Газзаев о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: отличная популяризация спорта в Осетии

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Григором Димитровым из Болгарии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Газзаев о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: отличная популяризация спорта в Осетии
  • Reuters

«Только порадоваться можно за Аслана. Это отличная популяризация спорта в Осетии, чтобы там не только футболом и борьбой занимались, но и теннисом. Передаю ему наилучшие пожелания и желаю, чтобы он не останавливался на достигнутом и дальше прогрессировал. Болеем все за Карацева в полуфинале», — цитирует Газзаева Sport24.

В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход Карацева в полуфинал Australian Open.

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