Газзаев о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: отличная популяризация спорта в Осетии
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«Только порадоваться можно за Аслана. Это отличная популяризация спорта в Осетии, чтобы там не только футболом и борьбой занимались, но и теннисом. Передаю ему наилучшие пожелания и желаю, чтобы он не останавливался на достигнутом и дальше прогрессировал. Болеем все за Карацева в полуфинале», — цитирует Газзаева Sport24.
В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
Ранее олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход Карацева в полуфинал Australian Open.