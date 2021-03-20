Карацев прокомментировал победу над Харрисом в финале турнира ATP в Дубае

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Россиянин Аслан Карацев прокомментировал свою победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
Карацев прокомментировал победу над Харрисом в финале турнира ATP в Дубае
  • Reuters

«Я счастлив, что выиграл. Это был очень напряжённый матч, я нервничал. Хочу поздравить Ллойда с финалом, у него хорошая неделя. Финал — это всегда особенный матч, он отличается от всех матчей на неделе, но я счастлив, что смог справиться с этим финалом и выиграл», — заявил Карацев после игры.

Для 27-летнего россиянина победа над Харрисом стала 15-й в нынешнем сезоне при всего двух поражениях — австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира в Дубае и сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Ранее сообщалось, что Карацев победил Харриса и выиграл первый турнир ATP в карьере.

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