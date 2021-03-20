Карацев победил Харриса и выиграл первый турнир ATP в карьере

Россиянин Аслан Карацев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

Встреча продолжалась 1 час и 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина, одержавшего свою 15-ю победу в нынешнем сезоне, при всего двух поражениях — австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира в Дубае и сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Для Карацева это первый титул в первом же финале на турнирах ATP в карьере.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что Карацев может попасть в топ-20 рейтинга ATP уже в этом году.