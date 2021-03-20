Карацев победил Харриса и выиграл первый турнир ATP в карьере

Короткая ссылка
Россиянин Аслан Карацев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
Карацев победил Харриса и выиграл первый турнир ATP в карьере
  • © РИА Новости / Rob Prezioso/Tennis Australia

Встреча продолжалась 1 час и 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина, одержавшего свою 15-ю победу в нынешнем сезоне, при всего двух поражениях — австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира в Дубае и сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Для Карацева это первый титул в первом же финале на турнирах ATP в карьере.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что Карацев может попасть в топ-20 рейтинга ATP уже в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить