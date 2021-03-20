Теннисист Карацев о своих результатах: никогда не знаешь, когда работа принесёт плоды

Россиянин Аслан Карацев после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае высказал мнение о своих результатах в нынешнем сезоне.

«Никогда не знаешь, когда работа принесёт плоды. Хорошую работу проделала моя команда, мой тренер — вот результат», — заявил Карацев.

Для 27-летнего россиянина победа в финальном матче турнира в Дубае стала 15-й в нынешнем сезоне, при всего двух поражениях — австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира в Дубае и сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Ранее Карацев прокомментировал победу над Харрисом в финале турнира ATP в Дубае.