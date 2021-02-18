С двумя брейками и камбэком во втором сете: как Карацев уступил Джоковичу в полуфинале Australian Open

Аслан Карацев потерпел поражение от Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Российский теннисист дважды взял подачу первой ракетки мира, а во втором сете чуть было не отыгрался со счёта 1:5, но всё же уступил в трёх партиях. По окончании матча серб высоко оценил выступление соперника на мейджоре в Мельбурне и поделился ожиданиями от финала, в котором он сыграет с победителем встречи между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Австралии уже успел стать одним из самых успешных в истории для российских теннисистов. Впервые сразу трое представителей страны достигли четвертьфинала, а впоследствии Даниил Медведев и Аслан Карацев проследовали в следующую стадию. В последний раз подобное происходило 2006 году, когда Николай Давыденко и Михаил Южный пробились в полуфинал US Open. Правда, тогда ни одному из них не удалось добраться до матча за титул, обладатель которого определялся в противостоянии Роджера Федерера и Энди Роддика.

На этот раз шансы увидеть российский финал также были крайне малы. Безусловно, прорыв Карацева стал настоящей сенсацией и позволил ему надолго вписать своё имя в историю, но в продолжение сказки верилось с трудом. Хотя бы по той причине, что ни один из предыдущих соперников даже близко не был сопоставим по уровню с его оппонентом по полуфиналу. На данном этапе ему предстояло встретиться с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем — главным специалистом по игре на кортах Мельбурна. Начиная с 2011-го он семь раз побеждал на Australian Open, а впервые брал трофей ещё в 2008-м. На мажорный лад россиянина вряд ли настраивал и тот факт, что серб ни разу не оступался на австралийском мейджоре, если проходил дальше четвертьфинала.

Тем не менее теоретические шансы на успех у 114-го номера рейтинга ATP всё же оставались. И во многом благодаря тому, что по ходу первенства Джокович стал испытывать проблемы с мышцами живота. Он признавался, что почувствовал серьёзный дискомфорт во время встречи с Тейлором Фритцем в третьем круге, затянувшейся почти на три с половиной часа. По словам Новака, ощущения были настолько болезненными, что в большинстве случаев он бы предпочёл отказаться от продолжения выступлений, но свою роль сыграл престиж Australian Open. И это неудивительно, ведь в случае успеха он выигрывает 18-й титул на мейджорах и по этому показателю приблизится к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю (у обоих — по 20).

Начало матча получилось довольно равным. Карацев старался практически каждый мяч отправлять под заднюю линию и неплохо отвечал на удары Джоковича, радуя впервые появившихся на трибунах болельщиков. Он уверенно действовал на своей подаче и долгое время не позволял первой ракетке мира зацепиться на приёме. В подобном ключе прошли первые семь геймов, в течение которых ни один из оппонентов не сумел заработать хотя бы один брейк-пойнт.

Но как часто бывает в подобных противостояниях, в ключевой момент сказалась разница в классе. При счёте 3:4 Аслан занервничал и допустил три невынужденные ошибки подряд. Джокович под ноль выиграл подачу Карацева, после чего не проиграл ни одного розыгрыша и на своей, попутно исполнив два эйса.

В целом, для Джоковича первый сет получился близким к идеальному. Он провёл один из лучших отрезков на турнире и продемонстрировал, что травма мышц живота ни коим образом не мешает ему. Он попадал первым мячом в 64% случаев и практически не допускал осечек. За 36 минут у него была всего одна невынужденная ошибка, что и стало ключевым аспектом. Частично за это он мог поблагодарить Карацева. Тот был крайне нестабилен и уступал в большинстве напряжённых розыгрышей.

Однако проблемы в концовке первой партии показались мелочью на фоне того, что произошло в начале второй. Карацев взял первую подачу, но потом проиграл сразу пять геймов подряд. У него окончательно разладилась игра на задней линии, а в некоторые моменты казалось, что Аслан начинает терять веру в себя. Многочисленные срывы чередовались с чересчур осторожными попытками отвечать на хавкорте, чем пользовался Джокович. Тем удивительнее, что россиянин сумел в короткие сроки взять себя в руки и имел возможность даже сравнять счёт.

Карацев дважды взял свою подачу, сделал брейк на чужой и заставил всерьёз поволноваться Джоковича. Под давлением первая ракетка мира стал допускать оплошности и в итоге чуть было не сравнялся с визави по числу невынужденных ошибок — 7:8. Самым продолжительным получился десятый гейм, по ходу которого россиянин отыграл два сетбола и заработал два брейк-пойнта, но в ключевой момент серб оказался удачливее. 12-й эйс в матче помог ему выровнять положение, ещё два попадания первым мячом — дожать россиянина.

Третий сет немногим отличался от первых двух. Джокович продолжал действовать осторожно и позволял Карацеву играть первым номером. Россиянин пользовался каждым шансом для атаки, но разница в классе сказывалась. Большинство попыток обострить игру приводили к невынужденным ошибкам, которых набралось девять штук. И это не считая срывов после неудачных приёмов первой подачи, продолжавшей оставаться главным оружием Новака.

И даже несмотря на это, Карацев сумел сделать очередной брейк. При счёте 1:2 он здорово сыграл на приёме и оживил интригу, но Джокович сразу восстановил статус-кво. Впоследствии Аслан уже почти не сопротивлялся, проиграл три гейма подряд, а вместе с ними и матч. Россиянин провёл на корте 1 час 55 минут и потерпел поражение со счётом — 3:6, 4:6, 2:6.

По окончании противостояния Карацев не смог сдержать эмоций и со слезами на глазах покинул корт арены Рода Лэйвера. Утешением для россиянина стала высокая оценка со стороны Джоковича, отдавшего дань уважения визави.

«Он (Карацев. — RT) дебютировал и смог дойти до полуфинала. Этого, по-моему, ещё никому в истории тенниса не удавалось. Он прекрасно справился, провёл отличный турнир... Я сейчас в своей лучшей форме за весь турнир. Замахи и удары давались мне без боли... Я провёл лучший свой матч на данный момент. Он состоялся в нужное время, и мне очень приятно. Мне очень приятно это ощущать, безусловно», — признался Новак.

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Джокович в 27-й раз вышел в финал турнира Большого шлема и приблизился к тому, чтобы одержать рекордную, девятую победу на Открытом чемпионате Австралии. В этом случае он обойдёт Федерера, восемь раз бравшего Уимблдон, и поднимется на второе место по числу трофеев на одном из мейджоров. На данный момент по этому показателю безоговорочно лидирует Надаль, 13 раз выигрывавший «Ролан Гаррос».

Кроме того, Джокович укрепил свои позиции в рейтинге ATP и гарантировал себе звание первой ракетки как минимум до 8 марта. К этому моменту он будет пребывать во главе табеля о рангах 311 недель суммарно, что позволит ему превзойти прежнее достижение Федерера.

Соперник Джоковича по финалу определится спустя сутки. За право сразиться с сербом поборются россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Серб выразил уважение обоим возможным оппонентам и оценил последние успехи отечественного спортсмена.

«К слову, о высоком уровне, Медведев как раз такой теннисист. Последние три — четыре месяца он играет на высочайшем уровне и имеет в активе победную серию. Он выиграл турниры на крытых площадках, брал верх в финале Итогового турнира ATP. Пару лет назад дошёл до финала... US Open, где встречался с Рафаэлем Надалем. Стефанос же до финалов (мейджоров. — RT) ни разу не доходил. Так что будет интересно посмотреть на матч. Их личные встречи всегда проходят очень интенсивно. Они друг другу под стать. Оба отлично играют. Куплю попкорн и с удовольствием посмотрю», — сказал Джокович.